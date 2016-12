Baal is het Garmisch-Partenkirchen van de DVV Verzekeringen Trofee

Nieuwjaarsdag is in het veldrijden traditioneel de afspraak voor de Grote Prijs Sven Nys in Baal, de zevende manche in de DVV Verzekeringen Trofee en dat is na het afscheid van de Kannibaal niet anders. Het parcours op Balenberg kreeg een 'vestimentaire' upgrade, Lars Van der Haar zal in de thuisbasis van Sven Nys zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe werkgever afwerken.

Na de opening van het Sven Nys Cycling Center afgelopen zomer werd het crossparcours van de GP Sven Nys in een nieuw kleedje gestoken. "Aan de omloop zelf is er weinig veranderd, maar de permanente houten afsluiting die het volledige tracé langs beide zijden afboordt, geeft het circuit een strakkere look. Het ziet er allemaal wat mooier uit", licht Sven Nys toe. Een 'vestimentaire' upgrade als het ware. Ploeteren in de modder, maar dan in een stijlvol jasje. "Bovendien creëren we zo extra ruimte tussen het publiek en de renners."

Na de snellere wedstrijden van de voorbije weken, krijgen de renners in Baal opnieuw een iets zwaardere omloop voor de wielen geschoven, voorspelt Nys. "Het hoogteverschil blijft in vergelijking met vorige edities gelijk. En als het zondag niet vriest, krijgen we ook een een lastige cross met water en slijk. De ondergrond lag er deze week al heel modderig bij. Voor de renners zal het een opluchting zijn. Zij snakken naar een zware cross."

Het parcours onderging twee kleine wijzigingen. De balken zijn verhuisd naar een zone vlak voor de finish en werden op hun oorspronkelijke locatie vervangen door een loopbrug. De dubbele trede op de helling na de eerste materiaalpost is vervangen door een trapje. "Met het verhuizen van de balken hopen we op spektakel tot in de laatste bocht. Voor wie rekent op zijn sprint, vormen ze een spelbreker. Wie risico durft te nemen, kan daar nog het verschil maken."

Nys zal zondag voor het eerst niet als renner naar de Balenberg afzakken. "Als toeschouwer zal ik me minstens even goed amuseren", besluit Nys. "Maar dan zonder zelf in de modder te ploeteren. Ik vind het gewoon heel fijn dat ook zonder mij de cross blijft bestaan en zal met plezier langs de kant staan als mijn zoon voor het eerst de GP Sven Nys zal rijden."

VAN DER HAAR: 'SVEN MOET ME LEREN OVER BALKJES TE SPRINGEN'

Lars Van der Haar verschijnt in Baal voor het eerst in zijn outfit van Telenet Fidea Lions aan de start. "Het wordt voor mij een hele speciale dag", vertelt de Nederlander, die maandag in Heusden-Zolder zijn comeback vierde nadat hij door een spierscheur in het bovenbeen bijna twee maanden aan de kant stond. "Ik heb deze week mijn wielerkleding al een keertje aangetrokken en ik heb er heel veel zin in."

Voor Van der Haar breekt onder de vleugels van Sven Nys een hele nieuwe periode aan. "Ik heb niet het gevoel dat ik aan een nieuw hoofdstuk, maar aan een nieuw boek begin. Ik start met een lege rugzak en hoop die opnieuw te vullen. De samenwerking met Sven (Nys) en Paul (Van den Bosch) verliep de voorbije maanden al uitstekend en zal vanaf zondag alleen nog maar intensiever worden. Als crosser heb ik nog heel veel te leren. Tactisch ben ik al behoorlijk sterk, maar met Sven hoop ik nu ook eens wat meer aandacht aan die balkjes te besteden. Iedereen springt erover. Zelf ben ik er al jaren mee bezig, maar het moet veel beter."

Door zijn spierscheur is het nog even wachten voor we opnieuw de beste Van der Haar te zien zullen krijgen. "De voorbije maanden waren echt frustrerend", vloekt hij. "Het was klote. Ik had het gevoel dat ik klaar was om me te mengen in de strijd met Wout en Mathieu. Gelukkig heb ik dankzij mijn bezoekjes aan fysiotherapeut Lieven Maesschalck al drie, vier weekjes van mijn revalidatie kunnen afpitsen." In zijn eerste wedstrijd in Heusden-Zolder werd Van der Haar 31ste. "Maar dankzij de steun van de fans voelde het wel alsof ik aan de kop van de wedstrijd reed. Eind januari, half februari hoop ik opnieuw echt vooraan te rijden."

VIJF OP EEN RIJ VOOR CANT?

Sanne Cant schreef donderdag in Loenhout haar vierde overwinningen in de IJsboerke Ladies Trophy op haar naam, zondag kan ze in Baal gaan voor vijf op een rij. In de tussenstand heeft Cant een achterstand van 46 seconden Thalita De Jong. Knabbelt de Belgische kampioene er in Baal nog wat van af of slaat de wereldkampioene terug?

In de DVV Verzekeringen Trofee bij de mannen heeft Wout Van Aert een veilige voorsprong van 2:39 op Kevin Pauwels. De strijd om de podiumplaatsen wordt allicht beslecht tussen Pauwels, Michael Vanthourenhout (3:33) en Toon Aerts (4:21).