Van Aert wint na sterke remonte, Van der Poel op draagberrie afgevoerd

Wout van Aert heeft de DVV Verzekeringen Trofee Azencross in Loenhout gewonnen voor Tom Meeusen en Kevin Pauwels. Van Aert zette na een knappe remonte de kers op de taart door solo over de meet te rijden. Mathieu van der Poel kwam zwaar ten val en moest met een draagberrie afgevoerd worden.

Zowel Van Aert als Van der Poel namen een slechte start, maar de Nederlander kon al snel enkele plekken goedmaken en vatte vooraan post bij onder meer Europees kampioen Toon Aerts, Meeusen en de snel gestarte Venturini. Zdenek Stybar was na een sterke start was teruggezakt, maar zette de achtervolging in. De Tsjech ging in een glibberige bocht echter tegen de grond en zag de groep der favorieten wegrijden.



Van der Poel trok door en nam vijftig meter op zijn concurrenten, wanneer eerste achtervolger Aerts plots stil stond. Ondertussen was Van Aert aan een sterke remonte bezig. Hij volgde op elf seconden en zette een jachtpartij op. Pauwels, Meeusen en Venturini volgden in het zog van de wereldkampioen.



Van der Poel begon stilaan van zijn pluimen te verliezen en voelde Van Aert naderen. Enkel Pauwels, Meeusen en Michael Vanthourenhout konden nog volgen in het spoor van de jonge Belg. Op drie ronden van het einde was de samensmelting een feit. Van Aert nam meteen de controle over, maar moest de tol voor zijn inspanning betalen. Het was zowaar Meeusen die de plak ging zwaaien in de kopgroep.



Met nog twee ronden te gaan leken Van Aert, Van der Poel, Pauwels, Meeusen en Vanthourenhout om de zege te gaan strijden. In de achtergrond doken ook Aerts en Corné Van Kessel opnieuw op.



Het duo sloot aan na een tuimeling van Meeusen en Aerts besloot nog eens aan de tak te schudden. Hij nam enkele meters en Van der Poel besloot het gat dichten. De Nederlander ging echter met een smak tegen de grond en bleef een tijdje liggen. Uiteindelijk zou hij met een draagberrie afgevoerd worden.



Aerts kon enkele meters nemen, maar Van Aert nam net na het ingaan van de slotronde de kop weer over. Hij trok vol door en zette de achtervolgers op een tiental lengtes. De wereldkampioen breidde zijn voorsprong nog uit en snelde naar de overwinning, voor Meeusen en Pauwels.



Met vier op zes in de DVV Trofee vergroot Van Aert met nog twee manches voor de boeg zijn voorsprong in het tijdsklassement. De eerstvolgende manche in de DVV Trofee wordt op nieuwjaarsdag in Baal met de Grote Prijs Sven Nys gereden. Op 4 februari staat met de Krawatencross in Lille de laatste manche van het seizoen op het programma.