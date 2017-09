Jolien D'hoore haalt finish van WK niet: 'Dit parcours was voor mij te hoog gegrepen'

Het WK in Bergen werd geen succes voor de Belgische vrouwen. Ann-Sophie Duyck was de enige Belgische die de finish haalde. Ze werd 29e. Voor de andere drie landgenotes bleek het parcours te lastig. "Ik heb mijn kwaliteiten, maar ook mijn beperkingen en klimmen kan ik niet", zei D'hoore achteraf.

De Belgische selectie reisde met vier landgenotes af naar Noorwegen, maar uiteindelijk haalden drie vrouwen de finish niet. Jessy Druyts kwam al vroeg ten val en bezeerde haar pols. Ook Kelly Van den Steen viel twee keer en zou de finish niet halen. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. "Gelukkig liep ze geen breuken op", zei de bondsdokter. "Ze was wel wat duizelig en moest een tijdje onder observatie blijven, maar vanavond is ze al weer in het hotel. Ze heeft vooral last van een blauw oog en wellicht ook een lichte hersenschudding."

Ook Jolien D'hoore haalde de finish niet. "Dit is een parcours dat niet liegt", stelde ze na afloop. "Het is echt wel een klimparcours. Ik heb mijn kwaliteiten, maar ook mijn beperkingen en klimmen kan ik niet. In het begin liep het nog vrij goed en probeerde ik me vooraan te handhaven. Maar halfweg koers blokkeerden de benen en parkeerde ik volledig."

"Dit WK was voor mij te hoog gegrepen. Ik probeerde wel aan te klampen, maar het was op. Het hoofd wilde wel nog, maar de benen niet meer. Dit WK was niet voor sprinters en ik had ook geen superdag. Ik ben wel ontgoocheld, want ik had liever wat langer meegereden. Ik wist dat het moeilijk zou worden, maar ik ben een winnaarstype en dan wil je graag meer."

Het WK volgend jaar in Innsbruck wordt nog lastiger. "Wellicht ben ik er niet bij", verklaarde D'hoore. "Dat is voor andere meisjes, die daar beter uit de voeten kunnen. Nu is mijn eerstvolgende doel het WK in Apeldoorn met Lotte Kopecky, waar we onze wereldtitel in de ploegkoers verdedigen."

Ann-Sophie Duyck haalde de finish wel. "Ik heb voortdurend geprobeerd om vooraan te koersen, samen met Jolien, omdat je daar toch het minste energie verspilt. Dat lukte vrij goed. Ik wilde ook graag meegaan in een vroege ontsnapping, maar er waren weinig kansen. En toen de wedstrijd op het eind open brak, lag het tempo echt wel hoog. Ik probeerde aan te klampen, maar ik verzeilde in een tweede groepje."

Dat groepje zou wel nog sprinten om het zilver. "Het was een grote groep en ik wilde graag een plekje in de top 20, maar sprinten is gewoon mijn ding niet", klonk het eerlijk. "Dus ik verloor wel veel plaatsen op het eind. Dat is jammer, maar ik kan wel tevreden zijn over mijn wedstrijd. Ik klom goed en heb op dat vlak dit jaar echt wel progressie gemaakt."