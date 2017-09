Van Avermaet: 'Op een WK wint de sterkste renner'

Greg Van Avermaet sprak donderdagavond met de pers in het teamhotel in het Noorse Bergen. De olympische kampioen heeft na een schitterend voorjaar nog wat in de reservetank zitten en acht zich fris genoeg om zondag een glansrol te vertolken op het WK.

Greg Van Avermaet reed samen met Oliver Naesen, Jasper Stuyven en Tiesj Benoot twee rondjes op het parcours. "Het is een mooi parcours, de weersomstandigheden kunnen mee het verschil maken, maar nat of droog, de vele kilometers zullen het slopend maken op het eind, maar super lastig is het nu ook weer niet."

"Het is een parcours dat mogelijkheden biedt: het is technisch, met een beetje kasseien, er zit zo'n beetje vanalles in en ook de finale ligt me wel. Er is nog een kleine helling op zo'n 500 meter van de finish waar je je kan positioneren, dus daar ben ik wel blij mee. Salmon Hill is een mooie klim, maar het is niet echt onoverkomelijk. Tja, het is een parcours dat ons moet liggen en ik kan hier wel wereldkampioen worden. Natuurlijk, dan moet je ook een goede dag hebben, maar ik heb hard getraind en kijk uit naar zondag."

Wil hij het tot een sprint laten komen tegen snelle mannen Peter Sagan en Michael Matthews? "Tja, dat zien we wel. Ik heb die mannen eerder al geklopt in de sprint, dus je moet met vertrouwen naar daar gaan. Ik ben niet bang voor hen en na een lange en zware koers ben ik nog snel."

Op het eind van vorig seizoen, op het WK in Doha, was Van Avermaet een beetje moe. Is hij nu nog fris genoeg? "Het WK is bijna een maand vroeger dan vorig jaar. Ik voel me veel frisser nu, ook al omdat ik mijn programma wat aanpaste. Ik heb geen recente overwinning in de benen (zijn laatste zege dateert van de Ronde van Luxemburg, 4 juni), maar dat ligt ook aan de aard van de koersen die ik gereden heb. In de Tour waren er niet veel kansen en dan daarna heb ik echt toegewerkt naar mijn laatste doelen van dit jaar: de Canadese koersen en het WK. In Quebec word ik tweede. Dat is niet slecht denk ik. Mijn conditie is goed."

In Montreal won hij de sprint van de favorieten om de zevende plaats en kreeg hij na de meet een ironisch applausje van Sagan, die zich boos maakte op Van Avermaet. Is het een nadeel om de topfavoriet te zijn, één van de renners te zijn naar wie iedereen kijkt en waarom het moeilijker koersen is? "Montreal was een andere wedstrijd, daar reed een groep met sterke renners weg. Zondag wordt een andere koers", repliceerde de olympische kampioen.

"Het is een WK en op een WK wint de sterkste renner. Ik maak me geen zorgen dat we te veel op elkaars wiel zullen rijden. Dat Sagan ziek is? Misschien is hij ziek geweest, maar zondag zal hij wel in orde zijn en zijn niveau halen. Zijn zwakte is zijn team, maar Sagan is een ploeg op zichzelf. Anders dan ons zal hij moeten gokken. Onze sterkte is ons team, wij kunnen meerdere pionnen uitspelen."

Wie de favorieten zijn? "Je kan er hier heel veel opnoemen: de bekende namen en dan Tom Dumoulin die in de vorm van zijn leven zit, Trentin, enzovoort. We moeten naar veel renners kijken komende zondag."