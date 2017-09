Gilbert: 'Over tactiek gaan we het hier vandaag niet hebben'

Philippe Gilbert praatte donderdagavond met de pers hebben in het teamhotel van de Belgische ploeg in het Noorse Bergen. "Ik heb hard toegewerkt naar dit WK, ik kijk ernaar uit", vertelde Gilbert, die niet te veel over de tactiek wou uitweiden.

Woensdag werd een lange training afgewerkt, donderdag verkenden de Belgen het parcours. Gilbert legde vier rondjes af in gezelschap van Julien Vermote en Jens Keukeleire. "Dit is een selectief parcours", gaf hij aan, "maar ook weer niet te lastig. Veel renners maken kans om hier te winnen. De lijst met namen lijkt me lang. Het is een mooie omloop, technisch ook, veel draaien, veel keren en opnieuw optrekken. Dat zal zeker in de kleren kruipen", beaamde hij de stelling van heel wat andere Belgen over de omloop.

"En natuurlijk, het weer kan ook veel bepalen. Als het regent zondag, wordt het gevaarlijker en lastiger en moet je voortdurend vooraan rijden. Als het droog blijft, dan wordt het een snelle wedstrijd."

Gilbert is samen met Greg Van Avermaet kopman. "Over tactiek gaan we het hier vandaag niet hebben", klonk het bij de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. "Dat moeten we jullie niet wijs maken. We hebben een sterk team en krijgen veel steun van de andere renners. Mijn vertrouwen in de ploeg en de selectie van de bondscoach is groot. Het is aan mij en Greg om de finale te rijden en ook om met zoveel mogelijk Belgen die finale aan te vatten."

"Peter Sagan is alleen, hij kan niet op elke aanval reageren en dat moeten we uitbuiten. Maar er zijn nog andere renners die we in de gaten moeten houden: Viviani, het Italiaanse blok, Edvald Boason Hagen, Kwiatkowski, Alaphilippe. Zoals ik al zei, er kunnen er hier veel winnen."

Twee kopmannen, die het in het verleden niet altijd even goed met elkaar konden vinden. Op het persmoment werd ook de vraag gesteld hoe een scenario te voorkomen zoals de Noren vorig jaar waar Edvald Boasson Hagen en Alexander Kristoff, twee Noren, naar plek vijf en zes sprintten in Doha. Gaat de ene Belg de andere helpen als het tot zo'n selecte sprint zou komen?

"We gaan eerste en tweede eindigen", reageerde Gilbert met een grapje. Wie dan wel nummer één zal zijn, is niet gekend. "Neen, we zitten in dezelfde situatie als sommige andere landen: we zijn professionals en we gaan niet tegen elkaar rijden", ging het nog verder. Duidelijke taal dus.

Had Gilbert niet liever, ook al heeft hij een sterk voorjaar in de benen met de Ronde van Vlaanderen, de Driedaagse De Panne en winst in de Amstel Gold Race, nog een wedstrijd gewonnen vlak voor het WK? Zijn laatste zege dateert al van de tweede rit in de Ronde van Zwitserland in Cham.

"Tuurlijk is het fijn om nog een koers te winnen, in die winning mood te zitten. Dat kan nooit geen kwaad, maar het is wat het is. Je kan het niet veranderen. Ik heb het een paar keer geprobeerd, maar het is niet gelukt. Winnen geeft vertrouwen en het dwingt ook je kopmanschap af, maar ik ben goed en ik heb hard gewerkt voor dit WK. Laat het maar snel zondag zijn."