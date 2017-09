'The Great War Remembrance Race' maakt in 2018 zijn debuut

Op vrijdag 24 augustus 2018 zal voor het eerst 'The Great War Remembrance Race' door Flanders Classic en het organisatiecomité van Gent-Wevelgem georganiseerd worden.

Het is de bedoeling deze 1.1 gecatalogeerde wedstrijd uit te bouwen tot een gerenommeerde klassieker. Volgend jaar is het exact 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog ten einde kwam.



"Het jaar 2018 zal een heel jaar overal ter wereld in het teken staan van het einde van deze Grote Oorlog", luidt het in een communiqué. "Flanders Classics en de organisatie Gent-Wevelgem zien hierin een ideaal moment om, honderd jaar later, een nieuwe koers te lanceren in de regio die voor eeuwig gekenmerkt zal zijn voor zijn historisch strijdtoneel: The Great War Remembrance Race."



"De Great War Remembrance Race (GWRR) moet wielerliefhebbers uit binnen- en buitenland lokken naar de regio van Nord-Pas de Calais en de prachtige streek van de Westhoek voor een unieke koersbeleving met een internationaal karakter: een combinatie tussen historiek en koers. Deze eendagswedstrijd moet een sportieve hoogmis worden in het najaar, een evenement van topniveau dat de sporthelden van vandaag en de helden uit de Grote Oorlog, die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid, op gepaste wijze eert."



TUSSEN HAMBURG EN PLOUAY



Met de organisatie van deze nieuwe eendagswedstrijd hebben Flanders Classics en de Organisatie Gent-Wevelgem een duidelijk doel voor ogen: het uitbouwen van een gerenommeerde klassieker op de internationale wielerkalender. Want hoewel deze eerste editie van de Great War Remembrance Race een eerbetoon moet worden aan het 100-jarige einde van de Eerste Wereldoorlog, is het de bedoeling om aan de hand van deze koerswedstrijd deze historische oorlog blijvend onder de aandacht te brengen.



Als datum voor deze nieuw opgerichte koers werd gekozen voor vrijdag 24 augustus 2018. Op de UCI-kalender vinden in deze periode twee WorldTour-koersen plaats: Cyclassics Hamburg op zondag 19 augustus en de Bretagne Classic - Ouest-France in Plouay op zondag 26 augustus. De GWRR zou daar vanaf volgend seizoen perfect kunnen tussen passen. Op weg van de Cyclassics Hamburg (1.UWT) naar de Bretagne Classic - Ouest France (1.UWT) kunnen het Noorden van Frankrijk en de provincie West-Vlaanderen de perfecte tussenstop vormen voor het internationale wielerpeloton.