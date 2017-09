Kopecky geeft forfait, geen vervanger opgeroepen

De Belgische vrouwen nemen met slechts vier rensters deel aan het WK op de weg in het Noorse Bergen. De geblesseerde Lotte Kopecky wordt niet vervangen door een andere renster. "De vijver waarin we moeten vissen, is te klein", aldus bondscoach Ludwig Willems.

De Belgische bondscoach vaardigde vijf rensters af voor het WK in Bergen. Slechts vijf, hoewel de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond zes renners mocht selecteren. "Je moet niet selecteren om te selecteren", aldus de bondscoach. "Bewijs je er meisjes een dienst mee als ze na enkele rondes al moeten afhaken omdat het parcours te zwaar is? Dus selecteerde ik vijf dames en geen zes. Nu valt spijtig genoeg Kopecky af met een blessure en zijn we nog slechts met vier."



"De situatie is anders dan in Qatar, waar we met één uitgesproken kopman van de partij waren", verklaart de bondscoach zich nader. "Toen was Jolien D'hoore op zo'n parcours favoriet. Nu ligt dat anders. Het parcours is veel zwaarder en niet op maat van Jolien, dus hier hebben we geen kopvrouw en dan moet je ook niet een ploeg rond iemand bouwen. Nu selecteer je de rensters van wie je denkt dat ze op zo'n parcours uit de voeten kunnen. Ik had vijf dames, nu zijn we nog met vier. Dat is jammer natuurlijk, maar de vijver waarin ik moet vissen is klein. En als er dan met Sofie De Vuyst en Anisha Vekemans eerder al twee dames uitvallen door blessures, dan heb je niet zo veel keuze meer en kom je in de problemen als coach. Zij waren twee sterkhouders die er op zo'n parcours altijd bij waren geweest. Ik denk niet dat je er dames een dienst mee bewijst als je weet dat ze na een tijd op zo'n parcours in de problemen komen. Je komt naar een WK om te presteren, niet om er na een tijdje afgereden te worden. Dus heb ik vijf dames geselecteerd en geen reserve aangeduid."



"Het is jammer dat we slechts met vier zijn", beaamde ook Ann-Sophie Duyck. "Maar ik begrijp de visie van de bondscoach. Je moet niet selecteren om te selecteren. We gaan koersen voor wat we waard zijn zaterdag, met ons vieren."