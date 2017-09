Ullrich krijgt voorwaardelijke gevangenisstraf

Jan Ullrich is in Zwitserland veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 21 maanden voor een auto-ongeluk dat hij ruim drie jaar geleden in dronken toestand in het Alpenland veroorzaakte. Dat heeft de Zwitserse arrondissementsrechtbank Weinfelden donderdag beslist. Het Openbaar Ministerie en de verdediging hadden slechts 17 maanden gevraagd.

De inmiddels 43-jarige Ullrich, die in 1997 de Tour de France won, ramde in mei 2014 aan hoge snelheid twee wagens in Mattwil. De Duitser, die enkele jaren na zijn pensioen dopinggebruik bekende, had 1,8 promille alcohol in het bloed, waarin ook valium werd aangetroffen. Hij reed meer dan 130 kilometer per uur in een zone waar slechts 80 kilometer per uur was toegelaten.



Het Openbaar Ministerie stelde dat Ullrich "op onverantwoorde wijze" had gehandeld. "Het is veeleer aan toeval te danken dat er geen zwaargewonden of doden waren", zo klonk het.