De Gendt: 'Ik geloofde nochtans niet in mijn kansen'

De derde Belgische ritzege in deze Ronde van Spanje is sinds vrijdag een feit, met dank aan Thomas De Gendt (Lotto Soudal). Hij heeft nu ritzeges in de drie grote rondes op zijn palmares. "Dit had ik niet meer verwacht", vertelde hij na aankomst in Gijon.

De Gendt maakte vrijdag deel uit van een erg ruime kopgroep die al vroeg in de negentiende rit wegglipte uit het peloton. "Vooraf hadden we gezegd dat er waarschijnlijk een grote groep zou wegspringen met de groene trui en de bergtrui. Ik zat voorin bij de start en zag die twee aanvallen, en ik ging mee in het wiel", aldus de Oost-Vlaming, die zo voorop geraakte met 27 renners.



"We hadden een grote groep, met heel sterke renners. Ik geloofde niet echt in mijn kansen." En dat bleek, want De Gendt loste op de slotklim. "Maar in de laatste kilometers kwam alles terug samen. En ik weet dat ik niet traag ben in de spurt. Ik zat in de perfecte positie en moest de sprint van mijn leven doen. Gewoon vol tot de finish. Ik ben heel blij dat ik de Vuelta zo kan beëindigen."



De Gendt is nu de trotse bezitter van ritzeges in de drie grote rondes. "Ik had niet verwacht dat het in deze Vuelta zou gebeuren. Ik voelde me niet goed in de eerste week. De tweede week was oké, in de derde week ging het beter, maar vond ik niet echt mijn parcours. Die laatste klim van vandaag was bijvoorbeeld te steil voor me. Maar ik had een goeie groep met Bob Jungels, en die trok erg hard om de koplopers terug te halen. Ik verwachtte dit niet meer, maar ik hou van verrassingen."