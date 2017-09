Majka pakt de rit, Froome behoudt de rode trui

De 27-jarige Pool Rafal Majka (BORA - hansgrohe) heeft zaterdag de veertiende etappe in de 72e Ronde van Spanje gewonnen.

Na 175 kilometer van Ecija naar de top van de Sierra de la Pandera had de tweevoudige bergkoning van de Tour de France (2014 en 2016) 27 seconden voor op de Colombiaan Miguel Angel Lopez. De Italiaan Vincenzo Nibali finishte op 31 seconden als derde, met in zijn spoor rodetruidrager Chris Froome.



Froome (Sky) behield in de stand zo 55 seconden voorsprong op Nibali. De Nederlander Wilco Kelderman is derde, op 2:17 van de 32-jarige Brit.



Majka boekte zijn vierde zege van het seizoen. Eerder won hij ritten in de Ronde van Californië en de Ronde van Slovenië en stak hij in die laatste wedstrijd ook de eindzege op zak.



Zondag staat er opnieuw een zware bergrit op het menu. De vijftiende etappe brengt het peloton van Alcala La Real naar de Sierra Nevada. Na 129,4 kilometer ligt de aankomst daar op de top van de Alto de Hoya de la Mora (19,3 km aan 5,6%).