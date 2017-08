Problemen bij Cannondale-Drapac: renners mogen op zoek naar nieuw team

De toekomst van WorldTour-formatie Cannondale-Drapac, de werkgever van onze landgenoten Sep Vanmarcke en Tom Van Asbroeck, is in gevaar na het afhaken van een sponsor.

"Zonder deze partner kunnen we onze financiële zekerheid niet garanderen en bijgevolg komt ook onze WorldTour-licentie in het gedrang", laat het team zaterdag weten in een persmededeling.



"We blijven hoopvol dat deze situatie zich alsnog zelf oplost in de komende dagen en het team nieuwe financiële steun kan vinden. Maar omdat we niets kunnen garanderen, hebben we al onze renners en leden van de staff verlost van hun contractuele verplichtingen voor 2018. Pas als de toekomst verzekerd is, zullen de contracten alsnog nageleefd worden."