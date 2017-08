Mohoric schiet een eerste keer raak in een grote ronde, twee Belgen in de top zes

De Sloveen Matej Mohoric heeft de zevende rit in de Vuelta gewonnen. Hij was in de finale sterker dan Pawel Poljanski (Pol). Met Thomas De Gendt en Floris De Tier eindigden er twee Belgen in de top zes. Chris Froome blijft leider.

Mohoric heeft al twee wereldtitels achter zijn naam staan, eentje bij de junioren en eentje bij de beloften, maar na vier jaar in het profpeloton was de 22-jarige Sloveen nog altijd op zoek naar zijn eerste grote zege. Vandaag mocht de renner van UAE Team Emirates dan eindelijk zijn vuisten ballen in een grote ronde.

Hij glipte voor een tweede keer deze week mee in een ontsnapping. Na het startschot ging hij er samen met dertien andere renners vandoor. Ook onze landgenoten Thomas De Gendt en Floris De Tier tekenden present in de vlucht van de dag. Het peloton was niet ongerust en liet de omvangrijke kopgroep meer dan acht minuten voorsprong nemen.

De Gendt sprokkelde onderweg enkele bergpunten en deelde een paar prikken uit, maar het was Mohoric die op de Alto de Castillo wegreed van zijn kompanen. Hij gooide zich als een gek naar beneden en liet na de afdaling niemand meer terugkeren. Hij kwam alleen over de finish met het trio Poljanski, Rojas en De Gendt niet ver achter zich. De Tier bolde als zesde over de meet.

Chris Froome verschool zich de hele dag in het pak. Jetse Bol, die in de vlucht zat, leek even op weg om de rode trui over te nemen, maar uiteindelijk had Team Sky alles onder controle. De Brit heeft nog 11 seconden voor op de Colombiaan Johan Esteban Chaves. De Ier Nicolas Roche is op 13 seconden derde.