Hevig toegetakelde klimsensatie zet door in Vuelta

Net nu de voormalige klimsensatie Carlos Betancur weer in vorm kwam sloeg het noodlot toe in de zesde Vuelta-etappe. De renner van Team Movistar kwam ten val in de afdaling en werd hevig geraakt in zijn gezicht. Toch zette Betancur door en bereikte hij de finish 12 minuten na ritwinnaar Marczynski.

Betancur, die eerder in de etappe het indrukwekkende tempo en de aanvallen van Alberto Contador (TFS) kon weerstaan, liep in de valpartij een diepe wonde op aan zijn kaak. De renner sukkelt ook met zijn rug en enkel, die na de etappe in een medisch centrum werden behandeld. Dat meldt zijn ploeg Movistar op haar website. Betancur was nog in staat om de etappe te beëindigen, twaalf minuten na de Poolse winnaar Tomasz Marczynski (Lotto Soudal).