Lars Boom wint mini-versie van Amstel Gold Race

Lars Boom heeft de vijfde etappe van de BinckBank Tour gewonnen. In een beklijvende finale voerde de Nederlander van Lotto NL-Jumbo een knap nummertje op. In het algemeen klassement neemt Boom de leiding over van Stefan Küng.

Het gloednieuwe Tom Dumoulin Bike Park in Sittard-Geleen was vrijdag het decor van de vijfde etappe van de BinckBank Tour. Over een afstand van 167 kilometer kregen de renners een mini-versie van de Amstel Gold Race met 16 hellingen voorgeschoteld.



In een rustige aanloop vormde een groep van zeven renners de traditionele vlucht van de dag. De Primus Strijdlustvrienden Piet Allegaert (Sport Vlaanderen-Baloise) en Elmar Reinders (Team Roompot) kregen het gezelschap van Petr Vakoc (Quick Step Floors), Jenthe Biermans (Katusha), Michael Hepburn (Orica-Scott), Gediminas Bagdonas (AG2R) en Kevin Van Melsen (Wanty-Groupe Gobert).



SUNWEB BREEKT WEDSTRIJD OPEN



Op vijftig kilometer van de streep brak Team Sunweb de wedstrijd open. Leider Stefan Küng en Lars Boom waren de grootste slachtoffers van het werk van de ploegmaats van Tom Dumoulin, maar kwamen na een stevige achtervolging met de schrik vrij.



Het aanvalswerk werkte inspirerend. Onder impuls van Tim Wellens werd bij het ingaan van de Binck Gouden Kilometer het hele pak uiteen geschud. Bijna alle toppers waren vooraan van de partij: Sagan, Naesen, Vanmarcke, Wellens, Stuyven, Dumoulin, Bakelants, Gilbert en Van Avermaet. Boom pikte deze keer wel zijn wagonnetje tijdig aan.



Wereldkampioen Sagan deed in eerste instantie iedere aanvalspoging ongedaan, maar bij de poging van Boom hield de Slovaak de benen stil. De korte aarzeling was voor Boom voldoende om de zege veilig te stellen. In de sprint om de tweede plaats haalde Sagan het voor Van Avermaet.



BOOM WORDT NIEUWE LEIDER



In het algemeen klassement neemt Boom de Binck-leiderstrui over van Stefan Küng, Sagan en Dumoulin vervolledigen de top drie op respectievelijk twee en acht seconden. Sagan verstevigt zijn Lotto-puntentrui, Allegaert vergroot zijn voorsprong in het Primus Strijdlustklassement.