LIVE BinckBank Tour: Sittard-Geleen - Sittard-Geleen

De vijfde etappe in de BinckBank Tour bevat veel beklimmingen en lijkt daardoor minder geschikt te zijn voor de sprinters. Alleskunner Peter Sagan vindt daarentegen een parkoers dat op zijn lijf is geschreven. Kan hij in het Nederlandse Sittard-Geleen alsnog zijn honderdste profzege boeken?

In de vierde etappe leken de vluchters aan het langste eind te trekken, toen de Belg Yves Lampaert in de slotkilometers een mooie voorsprong pakte. Uiteindelijk zag de renner van Quick-Step Floors zijn dappere aanvalspoging in de laatste honderd meter stranden. Het glooiende parkoers van de vijfde etappe biedt minder perspectieven voor sprinters, waardoor de kansen van de aanvallers stijgen.



Aan de andere kant zal Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ongetwijfeld zijn zinnen op deze rit hebben gezet. Hij kan niet alleen de leiderstrui van het algemeen klassement heroveren, maar ook een illustere honderdste profzege boeken. Sagan zal dus extra gemotiveerd aan de 167,3 kilometer lange etappe beginnen.