Breda verwelkomt deelnemers BinckBank Tour op ploegenpresentatie

Aan de vooravond van de BinckBank Tour zijn de deelnemende ploegen gepresenteerd in Breda. Niemand minder dan Tim Wellens, Greg Van Avermaet, Tom Dumoulin, Philippe Gilbert en Peter Sagan gaven acte de présence. Tel daarbij op een uitgebalanceerd etappeschema en alle ingrediënten voor een mooie WorldTour-etappekoers zijn aanwezig.

Onder toeziend oog van het massaal toegestroomde publiek presenteerde Breda een voor een de smaakmakers van de komende BinckBank Tour. De aanwezigen gingen op stoelen en banken staan voor de wielertoppers uit alle windstreken. "We zijn bijzonder trots om zo'n mooi deelnemersveld hier te verwelkomen", sloot koersdirecteur Rob Discart zich aan bij de publieke opinie.



Hoewel de lijst met favorieten te lang is om op te noemen, waren de ogen met name gericht op wereldkampioen Peter Sagan. Na zijn uitsluiting in de Tour de France wil hij laten zien wat hij waard is in deze BinckBank Tour. "Ik ben blij om hier terug te zijn", verwelkomde hij het publiek. "Ik heb goede herinneringen aan deze wedstrijd. Ik ga in eerste instantie voor een ritzege. We bekijken het dag per dag en zullen zien of ook een goede eindklassering mogelijk is."



Een andere renner die naar deze wedstrijd heeft uitgekeken, is Olympisch kampioen Greg van Avermaet. "Dit is inderdaad een koers op mijn maat", bevestigde hij. "Het parkoers is gevarieerd, maar vooral op het lijf geschreven van de klassieke renners, zoals ik."



Ook andere type renners zien echter kansen. Zo hoopt Giro-winnaar Tom Dumoulin een eerste slag te slaan in de individuele tijdrit rond Voorburg. "De tijdrit is weliswaar slechts negen kilometer lang, maar ik kan daar al cruciale seconden pakken. Hopelijk kan ik zo een voorsprong op de meeste concurrenten pakken", zei hij luid toegejuicht door het publiek.



Met de komst van de internationale wielerkaravaan, profileerde Breda zich nog meer als wielerstad. "We hebben onze streek nog meer op de kaart gezet", constateerde burgemeester Paul Depla niet voor niets. "Fietsen leeft in Breda en omgeving. Dagelijks komt u er vele vrijetijdsrenners tegen die niets liever doen dan fietsen. Wielrennen behoort tot het erfgoed van de regio. Dat maakt een bezoek aan onze mooie stad nog interessanter."



Breda is morgen eveneens het startdecor van de 169,8 kilometer lange openingsrit naar Venray.