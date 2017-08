D'hoore beschouwt zich als schaduwfavoriete voor Europese titel

Op een biljartvlak parcours in Denemarken mag snelle vrouw Jolien D'hoore dromen van de Europese titel. Zelf tempert ze de verwachtingen.

"Dit EK wordt geen massasprint", aldus D'hoore, "met deze weersomstandigheden - wind en regen - verwacht ik me aan waaiers. We hopen dat we met zoveel mogelijk Belgische vrouwen in de eerste groep geraken. En als het dan tot een sprint komt en ik ben er bij, dan maak ik een goede kans."



D'hoore heeft als prof al een Europese titel op zak in de ploegkoers met Lotte Kopecky en ook een bronzen medaille in het omnium in Rio. "En een Europese titel op de weg ontbreekt nog", lacht ze, "dus ik ben zeker gemotiveerd voor dit EK."



D'hoore zelf beschouwt Nederland als de grote favoriet. "Als blok, als collectief met negen rensters zijn ze enorm sterk met Marianne Vos, Kirsten Wild en Anna van der Breggen. Dan heb je nog enkelingen zoals de Finse Lotta Lepistö, de Deense wereldkampioene Dideriksen en nog enkele sprintsters. Of ik bij topfavorieten hoor? Dat zou ik niet durven zeggen. Als Nederland zonder goud naar huis keert is dat voor hen een teleurstelling, bij mij ligt dat anders. Noem me dan maar schaduwfavoriet", lacht ze.