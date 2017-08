Teuns neemt de leiderstrui over in Polen

De Australiër Jack Haig (Orica-Scott) heeft donderdag de zesde rit van de Ronde van Polen gewonnen. Haig rondde een knappe solo succesvol af en pakte zo zijn eerste profzege. Wout Poels (Sky) spurtte voor Bob Jungels (Quick-Step) naar de tweede plaats. Dylan Teuns (BMC) eindigde als twaalfde in de groep der favorieten en neemt de leiderstrui over van Peter Sagan (BORA-hansgrohe).

Na een rustige openingsfase werd een kopgroep van vier gevormd met Antwan Tolhoek (LottoNL-Jumbo), Adam Stachowiak (Orlen CCC Polska), Jérémy Maison (FdJ) en Moreno Moser (Astana). Op pakweg vijftig kilometer van de streep voelde de Nederlander Tolhoek de hete adem van het peloton in de nek en besliste hij om solo te gaan. Voorop bleef Tolhoek niet, maar zijn onderneming leverde hem wel de bergtrui van Maxime Monfort op. In het peloton trok Bob Jungels de gashendel open en moest leider Peter Sagan afhaken, waardoor Dylan Teuns virtueel aan de leiding kwam te staan.



Op twintig kilometer van het einde gooide Jack Haig als eerste de knuppel in het hoenderhok en reed al snel een halve minuut voorsprong bij elkaar. De favorieten beten de tanden stuk op de uitval van Haig en de 23-jarige Austaliër mocht zo zijn eerste overwinning bij de profs vieren. Achter Haig hield Teuns ondanks een spervuur aan aanvallen goed stand in de groep der favorieten en nam zo de leiderstrui over van Peter Sagan. Hij telt zes seconden voorsprong op Rafal Majka en tien seconden op Wilco Kelderman.



Vrijdag staat een zware slotetappe van 132 kilometer op de agenda in Polen.