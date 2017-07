Froome is Belgisch kampioen Naesen wel te snel af in Roeselare

Chris Froome (Team Sky) heeft het na-Tourcriterium van Roeselare gewonnen. De Britse Tourwinnaar haalde het in een sprint met drie van Belgisch kampioen Oliver Naesen en Jelle Wallays.

In het eerste na-Tourcriterium in Aalst was Naesen nog sneller dan Chris Froome, maar een dag later was het wel raak voor de gele trui. De finale werd ingezet door de broertjes Wallays. Jelle en Jens sprongen op 13 ronden van het einde weg uit het peloton waarin het nooit stil was geweest.

Jens Wallays moest zijn oudere broer echter laten rijden. Het signaal voor Chris Froome en Oliver Naesen om op acht ronden van het einde in het tegenoffensief te trekken. De hoofdrolspelers van gisteren raakten snel bij Jelle Wallays, maar wat kregen niet veel later al het gezelschap van nog eens zeven renners. Daarbij onder anderen Yves Lampaert, Guillaume Van Keirsbulck en Tiesj Benoot.

Met nog twee ronden te rijden zette Yves Lampaert alles op alles. Hij werd echter al voor de slotronde gegrepen. Chris Froome, Oliver Naesen en Jelle Wallays roken hun kans. Froome nam in de slotkilometer een minieme voorsprong en zou die niet meer afstaan.

Eerder op de avond had Yves Lampaert de inleidende tijdrit over 2 kilometer gewonnen. De Belgische kampioen tijdrijden was sneller dan Julien Vermote en Oliver Naesen.

'HEB HET NAAR MIJN ZIN GEHAD IN BELGIË'

"Ik wou me dit keer niet in de luren laten leggen, zoals in Aalst", vertelde de Tourwinnaar. "Daarom nam ik in de slotkilometer wat afstand zodat het niet tot een echte sprint kwam. En dat loonde. Morgen rijd ik nog eens in Nederland en dan stopt mijn criteriumdans."

"Ik heb het twee dagen super naar mijn zin gehad in België. Hier leeft het wielrennen echt nog en voel je de warmte van de supporters. Iedereen is hier echt door het dolle heen en dat maakt het allemaal zo speciaal om in België te rijden. Na het criterium in Nederland neem ik wat rust en dan ligt de focus op de Ronde van Spanje, mijn volgend doel."