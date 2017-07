Froome: 'Dit is een Tour om te koesteren'

"Dit was mijn meest felbevochten zege", vertelde Chris Froome op het traditionele persmoment zaterdagavond in de Tour de France. "Dit was een Tour om te koesteren, want de verschillen zijn miniem."

Chris Froome kwam vorig jaar met zijn derde eindzege al in een select clubje van acht renners die drie keer de Tour wonnen. Nu telt hij vier eindzeges en nadert hij steeds dichter bij het record van vijf eindoverwinningen van Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain en Jacques Anquetil.



"Ongelooflijk dat ik stilaan dat record benader", stelde hij op traditionele persconferentie aan de vooravond van de slotetappe. "Na deze vierde felbevochten zege besef ik meer dan ooit hoe moeilijk het is om zo'n Tour te winnen. Dat zij daar vijf keer in zijn geslaagd is bijzonder, ik heb nu nog meer bewondering en appreciatie voor hun prestaties en het inspireert me om volgend jaar ook een gooi te doen naar een vijfde zege. Het is ook een eer om in één zin telkens met hen vernoemd te worden. Eén keer de Tour de France winnen is al speciaal, dat een tweede keer voor elkaar krijgen, een derde keer en nu ook een vierde zege, voor het derde jaar op rij, is super. Ik heb er geen woorden voor. Ik voel me enorm vereerd, want het wordt er zeker niet gemakkelijker op om de Tour te winnen en dit was een zware editie."



VERDIENDE WINNAAR



Froome imponeerde nooit, maar kwam uiteindelijk ook slechts één keer in de problemen, in de etappe naar Peyragudes waar hij in de laatste honderden meters 22 seconden verloor op Bardet en twintig op Uran. Voor het overige pareerde hij de weinige aanvallen en controleerde zijn team Sky. Froome won geen enkele rit. "Chris is de verdiende winnaar", sprak Eddy Merckx vrijdag nog.



Er waren mooie momenten en moeilijke momenten tijdens de voorbije drie weken. "Het is niet gemakkelijk om er één uit te pikken", vervolgde hij, "maar de tijdrit in Marseille was toch speciaal. Het moment waarop ik het stadion betrad, niet veel na Romain Bardet, wist ik dat ik de Tourzege binnen had. Ik moest enkel nog de laatste twee bochten goed nemen. Tot daarvoor was ik niet zeker over de eindzege en toen wel. Het boegeroep? Dat overstemde niet en ik heb er begrip voor want Romain stond tweede en ik neem dat niet persoonlijk."



Kan hij nog een vijfde keer winnen? "Wel, het wordt zeker niet gemakkelijker", herhaalde 'Froomey', "maar ik ben nog altijd niet zo oud (32), ik leer nog elke dag bij en ik maak nog altijd progressie als renner en het is mijn ambitie om een compleet coureur te worden. Zo daal ik nu beter dan vroeger, kan ik me beter positioneren in het peloton, maar tactisch kan ik zeker nog bijleren".