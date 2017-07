Merckx: 'Het was geen grootse Tour'

Eddy Merckx was vrijdag te gast in de Tour de France. De vijfvoudige winnaar toonde zich niet meteen enthousiast over de editie van dit jaar. "Ik heb gekeken naar de Tour", zei hij, "maar echt boeiend vond ik deze jaargang niet."

Merckx was van de partij samen met Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck en Justine Henin. "Het is altijd fijn om even naar de Tour af te zakken", vertelde hij voor de start in Embrun, "ik heb alle etappes gevolgd, maar echt boeien deed het me niet. Het was geen grootse Tour, er was weinig spektakel. Veel ritten waren toch redelijk saai. Ik keek vaak naar de start, deed dan wat andere dingen, ik bleef geen uren voor mijn televisiescherm zitten."



Merckx vindt dat het Tourparcours beter mag uitgetekend worden. "Die lange en vlakke ritten moeten anders. Er gebeurde amper iets: één ontsnapping en dan in de laatste kilometers werden de vluchters gegrepen. Er waren iets te veel ritten waarvan je vooraf wist dat er niets zou gebeuren."



De Kannibaal had zich aan meer strijd verwacht tussen de tenoren. "In de bergen had ik me daar toch aan verwacht. Nu goed, Froome reed altijd in het defensief, verdedigde zich heel goed en hij kon terugvallen op een enorm sterke ploeg. Er is eigenlijk amper iets gebeurd in deze Tour, veel kopmannen deden niet anders dan wachten. Froome zelf heeft nooit aangevallen (met uitzondering van donderdag, zonder succes), maar zal de Tour winnen door zich goed te verdedigen. Hij heeft geen uitzonderlijke dingen gedaan, maar er stond wel niemand anders op om hem te kloppen. Hij is de verdiende winnaar. Al moeten we natuurlijk de tijdrit nog afwachten, maar ik zie niet in wie hem nog zou kunnen verslaan. Ik denk niet dat Uran hem in de tijdrit nog kan terugpakken."



"BELGEN STERK IN DIENST, MAAR NIET GEWONNEN"



Bardet probeerde met een aantal aanvallen Froome toch te verschalken. "Hij heeft zeker een goede Tour gereden, maar was niet sterk genoeg om Froome te lossen. Het team van Froome is ook gewoon te sterk, dat kan je niet ontkennen."



En wat vond Merckx van de Belgen? "De meeste Belgen rijden hier in dienst van de ploeg, ze rijden goed, maar we hebben nog niet gewonnen en dan kan je daar toch niet helemaal tevreden mee zijn."