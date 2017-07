Froome doorstaat de Alpen zonder kleerscheuren

Chris Froome (Sky) was na de tweede en laatste bergrit door de Alpen een gelukkig man. "Ik heb deze etappe zonder problemen doorstaan", zei hij. "Nu ga ik nog het maximum geven in de tijdrit."

Chris Froome eindigde op een vierde plaats in de etappe nadat hij een sprintje om de derde stek, en de laatste vier bonificatieseconden, verloor van Romain Bardet. De Fransman, vanmorgen nog derde in dezelfde tijd als Uran, maar enkele honderdsten van een seconde trager dan de Colombiaan, schuift dankzij die bonus naar een tweede stek op 23 seconden van Froome. Uran telt 29 seconden achterstand. Ploegmaat Landa staat vierde op 1:36 en Fabio Aru zakte nog verder weg op 1:55 en een vijfde plaats. "Ik ben heel blij met hoe ik de dag ben doorgekomen", sprak Froome. "Ik wist dat Romain me zou aanvallen, maar ik kon zijn aanval beantwoorden en ben vooral trots op mijn team dat vandaag ongelooflijk werk verrichtte."



Na de aanval van Bardet probeerde Froome het zelf. De 32-jarige Brit nam enkele meters, maar de Fransman en Uran keerden terug op zijn wiel. "Ik heb het even geprobeerd om wat meer afstand te nemen van mijn tegenstanders. Maar ze toonden zich sterk. Ik ben vooral opgelucht dat ik de Alpen goed ben doorgekomen. Andere jaren had ik daar meer problemen mee. Nu ga ik nog alles geven in de tijdrit. Voor de dagzege? We zien wel, in de eerste plaats wil ik de eindzege veilig stellen, want veel voorsprong heb ik niet. Al weet je nooit, als ik het maximum geef, kan ik misschien ook winnen. Als ik in Parijs het geel draag, zal ik geen spijt hebben dat ik geen rit heb gewonnen, die gele trui blijft het grootste doel. Ik ben in de eerste plaats blij dat ik vandaag geen tijd verloren heb. Zaterdag wordt nog een mooie strijd."



Al lijkt de Tour beslist, want Froome is de betere tijdrijder van de drie tenoren van deze Tour. "Uran wordt wellicht mijn grootste uitdager", herhaalde hij nog eens, "van alle renners die achter mij staan in het klassement, wordt hij mijn grootste rivaal."