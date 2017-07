Naesen: 'Dit zijn situaties waarvoor ze huiveren in het team'

Oliver Naesen toonde zich dinsdag in de Tour van goudwaarde voor zijn kopman Romain Bardet. De Fransman, derde in de stand, leek uit het peloton gewaaierd te worden, maar de Belgische kampioen bracht zijn kopman terug.

"Dit is de reden waarom ze me vorig jaar in juni een contract aanboden", deed Naesen na afloop zijn verhaal. "Dit zijn situaties waarvoor ze huiveren in het team. Ze wilden iemand in de ploeg die Romain uit de wind kon zetten. Dat heb ik vandaag gedaan. Het was echt alle hens aan dek op een gegeven moment."

"We wisten allemaal dat je kilometer 146 vooraan moest zitten", ging hij verder. "Het werd een gevecht naar die cruciale kilometer waar de wind zijn rol zou spelen. Het was chaos en dan is het hopen dat je als ploeg bij elkaar blijft. Uiteindelijk verloren we mekaar een beetje. Ik zat goed, maar Romain zat niet meer in mijn wiel en aan de verkeerde kant. Ik liet me uitzakken en riep dat hij zo snel mogelijk mijn wiel moest nemen."

Met een paar stevige snokken bracht Naesen zijn kopman weer naar voren. "Het was echt knokken, we zaten op een kantje en de ene na de andere renner vloog uit die waaier. Ik moest op de kant rijden, maar gelukkig kan ik dat wel een beetje en konden we naar die eerste groep. Toen wist ik dat zijn dag gered was."

Naesen is dan wel Belgisch kampioen, de renner van AG2R rijdt hier vooral in dienst van Bardet. "Het is een beetje een rare Tour voor mij. Het is voortdurend wachten, me sparen, Romain helpen, maar ik denk dat ik al op een geslaagde Tour mag terugblikken. Ook al heb ik zelf nog geen platte prijs gereden. Dit zijn belangrijke seconden die we winnen op enkele concurrenten. Dan Martin verliest veel tijd. Romain heeft toch wel al een plekje op dat podium beet."