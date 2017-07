Van Avermaet: 'Ik ben geklopt op mijn waarde en daar kan ik mee leven'

Greg Van Avermaet moest zaterdag vrede nemen met een tweede plaats in Rodez. "Michael Matthews was gewoon sterker in de sprint. Als je op je waarde geklopt wordt, moet je dat kunnen toegeven."

Greg Van Avermaet kon zijn kunstje van in 2015 niet overdoen. Toen won hij in Rodez, nu strandde hij in het wiel van Matthews. "Ik denk dat mijn aanloop naar de finish perfect was", vertelde hij zijn verhaal van de rit. "Ik liet me niet wegdrummen en zat waar ik moest zitten."

Het was de trainingsmakker van Van Avermaet, Oliver Naesen, die de sprint al vroeg aantrok. "Dat was eigenlijk een goede zaak. Het was vroeg, maar hij trok echt stevig door en ik zat goed geplaatst. Gilbert sprong op zijn wiel en ik wachtte mijn kans af."

"Ik heb alles gedaan wat ik moest doen, kwam op het juiste moment uit het wiel van Gilbert, maar Matthews kwam als een vliegmachine over me heen", gaf de BMC-renner toe. "Hij was gewoon sterker in die laatste 100 meter. Ik dacht dat niemand nog over me heen zou kunnen komen als ik zou aanzetten op het juiste moment. Dat heb ik gedaan, maar hij had nog wat meer in de benen en daar kon ik weinig tegen beginnen."

"Soms moet je gewoon toegeven dat iemand anders sterker is. Ik had vanmorgen al voorspeld dat Matthews een gevaarlijke klant zou zijn en ik heb gelijk gekregen. Hij had nog net die laatste versnelling in de benen in de laatste 50 meter en dat is het verschil."

Geen zege dus, maar de ontgoocheling leek niet al te groot bij Van Avermaet. "Natuurlijk is het spijtig. Ik wist dat dit na Longwy een mooie kans was en ik was iets zenuwachtiger dan anders. Maar ik heb gedaan wat ik moest doen. Als je geklopt wordt op je waarde, dan kan ik daar wel mee leven."

"Ik denk dat er nog twee à drie kansen zijn in deze Tour, maar dan zal ik het met een ontsnapping moeten proberen. Zondag is al zo'n rit en wie weet kan ik het in één van de komende dagen nog wel afronden met een overwinning."