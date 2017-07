Van Avermaet, Naesen... en de Romeo's op VIO Na-Tourcriterium Sint-Niklaas!

Greg Van Avermaet en Belgisch kampioen Oliver Naesen zullen op woensdag 26 juli aan de start staan van het VIO Na-Tourcriterium van Sint-Niklaas. De feestelijke wieleravond wordt afgesloten met een spetterend optreden van de Romeo's.

De Tour de France is momenteel halfweg en Greg Van Avermaet en Oliver Naesen zullen zeker nog van zich doen spreken. In de slotweek zijn er enkele ritten die op het lijf van de twee boezemvrienden gesneden zijn. De kans is reëel dat het zaterdag al prijs is. Dan eindigt de rit in Rodez, daar waar Van Avermaet in 2015 zijn eerste ritzege in de Tour boekte. De Tour eindigt op zondag 23 juli. Nog heel wat kansen op ritsucces dus.

Drie dagen na de Tour tekenen Van Avermaet en Naesen present op het VIO Na-Tourcriterium van Sint-Niklaas, dat naast een sportief feest ook een muzikale happening wordt. Na de huldigingsceremonie zijn er optredens van Gilles Simoens, Swoop en als 'top of the bill' De Romeo's! Ambiance verzekerd! De toegang tot zowel het criterium als de optredens is gratis.