Benoot: 'Tweede plek zat erin, maar ik liep leeg'

Tiesj Benoot (Lotto Soudal) eindigde op een twaalfde plaats in de rit naar Chambéry. "Op het eind liep ik gewoon leeg", reageerde hij. "Toen Barguil ging, kon ik niet meer volgen. Lange tijd zat de tweede plaats er nog in, maar toen kwamen de grote kanonnen en kon ik het vergeten."

Benoot had deze etappe met stip aangeduid en toonde zich meteen bij de start. "Het was een enorm zware rit. Ik reed al weg bij de start, omdat ik voelde dat een vroege vlucht kans had en dat bleek ook het geval."



De renner trok op pad met nog een andere landgenoot, Jan Bakelants, en enkele klimmers. "Ik voelde me de sterkste op de Grand Colombier, maar Barguil wilde graag wachten op Matthews en dat begreep ik. Maar misschien was dat wel niet zo slim, want daarna kwam het nooit meer rond vooraan en door dat wachten verloren we bijna drie minuten. Tijd die ik tekortkwam om op het eind als tweede te eindigen, want de favorieten volgden snel en toen kreeg ik mentaal wel een tikje. Ik heb nog wel even proberen aanklampen toen de favorieten over me walsten, maar het ging echt wel snel."



Benoot kijkt uit naar de rustdag. "Het was echt wel een zware week tot nu toe. Het is ook de eerste keer dat ik negen dagen na elkaar koers. Die rustdag is welgekomen, want ik voel me een beetje ziekjes worden en heb wat last van mijn keel. Ik hoop nu goed te herstellen. Wat ik op de rustdag ga doen? Slapen! En mijn vriendin is hier en zij zal wel eens langskomen. Voorts doe ik een klein ritje, rijd ik wat los, en zal ik veel in mijn bed liggen. Daarna volgen eerst nog een paar sprints voor Greipel en dan doe ik mijn best om er nog eens voor te gaan in een etappe."



Benoot peddelt al enkele weken goed bergop, maar wil zich geen klassementsrenner noemen, noch een berggeit. "Ik ben nog altijd heel jong. Het is mooi om vast te stellen dat ik zulke ritten in de toekomst kan winnen en ik hoop dat ik nog soortgelijke kansen krijg. Ik rijd ook nog altijd heel graag de Vlaamse klassiekers en als je vijfde wordt in de Ronde van Vlaanderen mag je toch zeggen dat ik daar ook niet slecht in ben en het ook wel de moeite is om dat te blijven doen. Dat zijn dingen waar ik nu niet mee bezig ben. Het is niet omdat het hier nu goed gaat, dat ik een ronderenner ben. Eendagskoersen zijn nog altijd mijn ding en we zullen wel zien of dat kasseiklassiekers zijn of nog andere eendagskoersen. Dat bekijken we in de winter. Ik voel me goed. Het was mijn doel om in dit soort ritten mee te glippen en mee te doen voor de overwinning. Dat heb ik vandaag kunnen doen en dat ga ik blijven proberen."



BAKELANTS WEER IN DE AANVAL



Jan Bakelants (AG2R) toonde zich voor de tweede dag op rij in de ontsnapping, maar blijft achter met een 22e plaats in de negende rit van de Tour de France. "Meteen na de start lag het tempo al enorm hoog", zegt hij, "het was een heel zware rit."



"Al vroeg in de wedstrijd ging die grote groep weg", deed Bakelants zijn verhaal. "De ploeg had me gezegd dat ik er niet bij moest zijn, maar ik vond dat ik er net zo goed naar toe kon rijden. Op die eerste beklimmingen hield Laurens ten Dam een hard, maar goed tempo aan. Het regende een beetje en ik wist dat de afdalingen dan enorm gevaarlijk zouden zijn, maar toch besloot ik om in die afdaling alles te geven. We hebben nu eindelijk goede banden (vorig jaar klaagde Bakelants steen en been over zijn slechte banden). Beneden zou het in stukken liggen."



"Mijn ploegmaat Vuillermoz maakte op de Grand Colombier dan de fout om al vroeg te versnellen. Dom, want waar rijd je naartoe met vier renners. Dat snap ik niet. Ik ben op mijn eigen tempo naar boven gereden en ik kwam wel nog terug, maar het ging niet super hard in de vallei, dus besloot ik om weg te springen met Gallopin, want ik kende de finale."



'HEEL JAMMER VOOR PORTE, MAAR DAT IS KOERS'



Greg Van Avermaet finishte in de negende Tourrit in de eerste grupetto. Hij werd 57e op 27:10 van winnaar Rigoberto Uran. "Het is echt heel jammer voor Richie", zei hij over zijn gecrashte ploegmaat Porte. "Zulke dingen gebeuren in de koers. Ik hoop dat hij er geen al te erge blessures aan overhoudt."



Kopman Richie Porte kwam ten val in de afdaling van de Mont du Chat en kon zijn tocht niet voorzetten. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. "Het was natuurlijk een erg hectische finale, heel gevaarlijk na een lastige dag en dan gebeurt dit. Jammer, want ik denk dat Richie genoeg verkenningen gedaan heeft hier, met de ploeg ook. Hij nam waarschijnlijk risico's en spijtig genoeg loopt het op zo'n manier af. Hij is nu uit de Tour, dat is jammer, maar hopelijk houdt hij er niets aan over en kan hij binnenkort naar andere doelen toewerken. Richie ligt in het ziekenhuis en de dokter is bij hem. Ik weet niet hoe het met hem gaat. Het is nu afwachten of er iets gebroken is."



BMC verliest zijn kopman in de Tour. "Wat dat voor ons betekent? We zijn nu vooral teleurgesteld, want we kwamen naar hier voor het podium in Parijs en Richie had wel de benen daarvoor. De ploeg is nu een beetje onthoofd, maar het is nog te vroeg om aan iets anders te denken. Eerst moeten we dit een beetje verwerken en Richie zoveel mogelijk steunen."



"Of de afdaling te gevaarlijk was? Daar kan je altijd over discussiëren, het parkoers is een jaar oud. De verkenningen zijn verschillende keren gebeurd en elk jaar zit er wel iets pittigs in de Tour de France. Toen Froome vorig jaar won, was dat ook na een gevaarlijke afdaling. Het zijn meestal de renners die de fouten maken en de limieten opzoeken. Er worden altijd meer risico's genomen en er is steeds minder respect voor elkaar en dan gebeuren zulke dingen. Dit is een harde klap voor onze ploeg. En ook voor de sponsor is dit een heel spijtige zaak."