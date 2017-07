Martin bezorgt Wanty-Groupe Gobert eerste podiumplek ooit in de Tour

Guillaume Martin heeft Wanty-Groupe Gobert een derde plaats bezorgd in de eerste etappe door de Jura, meteen de eerste podiumplek ooit in de Ronde van Frankrijk voor de Belgische pro-continentale formatie.

"Ik kon profiteren van de afwachtende houding van de grote namen", aldus de 24-jarige Fransman. "Deze prestatie is schitterend voor onze ploeg, die het met een klein budget moet afleggen tegen ploegen als Sky of BMC. We evolueren met onze eigen middelen en proberen het slim te spelen. De ambiance in de ploeg is fantastisch, we gaan voor de ontsnappingen en maken plezier. Dan volgen de prestaties."



"Ik hoopte dat ik een voorsprong bij elkaar kon rijden en zo enkele plaatsen kon winnen in het algemene klassement, maar ik ben ruimschoots tevreden met deze derde plek. Hilaire Van der Schueren wil liever dat we onze krachten sparen en onze plaats verdedigen, terwijl ik graag in het offensief ga. Hij zegt altijd: 'volgen, volgen, volgen', maar goed. Morgen zou ik wel eens de prijs kunnen betalen voor deze inspanningen. Maar wat binnen is, is binnen", aldus Martin.



"Het draait enorm goed voor onze ploeg. Iedereen kan tevreden zijn met zijn prestaties sinds de Grand Départ. We zitten in ontsnappingen, halen de strijdlust binnen en wonnen al een keer het ploegenklassement in Luik. Ik ben nieuw in de Tour, maar ik wil me volop blijven smijten."



Ploegleider Hilaire Van der Schueren toonde zich na afloop wild enthousiast. "Dit resultaat is fantastisch voor ons. We konden niet beter hopen. Guillaume stijgt ook naar de top 20 in het algemeen klassement. En dat in de Tour. Ik hoop dat hij morgen geen terugslag krijgt, want met vier beklimmingen belooft het een stevige dag te worden. Guillaume is een paard dat we soms moeten intomen, want hij wil altijd aanvallen. Maar zijn temperament is fantastisch, hij weet wat hij wil."