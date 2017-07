Kittel versloeg Boasson Hagen met amper zes millimeter

Het was met een verschil van amper zes millimeter dat de Duitser Marcel Kittel zich tot winnaar van de zevende etappe in de Tour de France kroonde. In de straten van Nuits-Saint-Georges was het wachten op de fotofinish om duidelijkheid te brengen, want met het blote oog was het verschil niet op te merken.

De Noor Edvald Boasson Hagen leek lang op weg naar de ritoverwinning, tot Kittel in extremis zijn wiel nog nipt voor dat van Boasson Hagen kon duwen. Het tijdsverschil was volgens de chronometers met 0,0003 seconden een peulschil.



"De ploeg heeft zo goed gewerkt vandaag", vertelde de onfortuinlijke Boasson Hagen na afloop. "Ze hebben me op een perfecte manier afgezet op weg naar de streep. Het is zo jammer dat ik hier niet win. Ik ben nochtans tevreden met deze tweede plaats, maar ik had toch graag gewonnen. Ik ben geen pure sprinter, dus dat ik op dit niveau mee kan spelen geeft me veel vertrouwen voor het verdere verloop van de Tour."