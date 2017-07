Wielerwereld reageert op uitsluiting: elleboog Sagan of kopstoot Cavendish?

De Tour is vier dagen ver, maar wellicht heeft het circus nu al het grootste debat van deze 104de editie op gang gebracht. De uitsluiting van wereldkampioen Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) na een vermeende elleboog aan Mark Cavendish (Dimension Data) verdeelt de wielerwereld. Een bloemlezing.

Sagan ging uit eigen beweging langs bij de ploegbus van Dimension Data om de schade bij zijn collega op te meten en zijn excuses aan te bieden, maar het kwaad was toen al geschied. Ploegleider Roger Hammond ging kokend van woede verhaal halen bij de jury, diende klacht in en kreeg gelijk. De wereldkampioen werd uitgesloten voor de rest van de Tour, een beslissing die het wielercircus logischerwijze op zijn kop zette.



Na de meet reageerde André Greipel al scherp. "Hij denkt dat hij de koning is, maar hij moet zich ook gewoon aan de regels houden zoals de anderen in de sprint. Ik vind dat Sagan zijn regenboogtrui niet veel eer aandoet", stelde hij aan de teambus in Vittel. "Wat betreft de valpartij na het manoeuvre van Sagan, ben ik boos." De Gorilla stak nadien wel de hand in eigen boezem en bood op Twitter zijn excuses aan aan Peter Sagan, die volgens de Duitsers te streng bestraft werd.

Ben Swift, ook betrokken bij de valpartij, liet weten behoorlijk ongehavend uit de crash te zijn gekomen.



En ook Twitter mengde zich in de discussie. Sven Nys vond de sanctie te zwaar, Thijs Zonneveld vindt dat de jury maar wat aanmoddert. En Michael Rasmussen? Die deelde een opvallend filmpje waarbij Cavendish een kopstoot lijkt uit te delen alvorens zelf in de nadars te belanden.

https://t.co/wavNU2fUwq Cavendish is trying to knock Sagan away with his head -and tumble. Way before he sticks out his elbow. #Bsalert #UCI ? Michael Rasmussen (@MRasmussen1974) 4 juli 2017

Eerst terugzetten naar laatste plek, daarna alsnog naar huis. Geen woord over Demare. De jury doet ook maar wat. #sagan ? Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) 4 juli 2017

Sagan loopt direct na de finish naar de bus van Dimension Data om aan Cavendish te vragen hoe het gaat pic.twitter.com/qAuwDWGlGb ? Daan de Ridder (@daanderiddernu) 4 juli 2017

Thanks for all the messages about how I am. I am happy to report that I think I got away with that one relatively un hurt. ? Ben Swift (@swiftybswift) 4 juli 2017

I DON'T agree with the expulsion of @petosagan from @LeTour. DQ on the stage ok, but kicked off the Tour!?! NO. ? Robbie McEwen (@mcewenrobbie) 4 juli 2017