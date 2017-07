Tour op zijn kop: wereldkampioen Sagan uitgesloten door wedstrijdjury

Peter Sagan is uit de Tour de France gezet. De Slowaakse wereldkampioen werd door de wedstrijdjury uitgesloten na zijn elleboog aan Mark Cavendish, die daarbij zwaar ten val kwam.

Sagan ging zich na de sprint in Vittel meteen excuseren bij de Brit. "Het was niet zo bedoeld", sprak hij kort na afloop. De jury had er geen oren naar en zette hem uit de Tour de France. Zo gaf ze dinsdagavond mee in een mededeling.



"Ik had geen idee dat Mark achter me zat", zei Sagan in een korte reactie na afloop. "Hij kwam heel snel, rechts achter mij net toen ik naar het wiel van een andere renner wou springen. Van wie was het? Démare? Of neen, Kristoff denk ik. Het ging snel en ik kon niet meer naar links sturen. Zo kwam hij vlak bij mij en belandde hij in de nadar. Dat is heel jammer voor hem, het was niet zo bedoeld. Ik heb mijn excuses aangeboden bij hem na de koers."



In eerste instantie besliste de jury Sagan te deklasseren en hem punten af te pakken voor het klassement van de groene trui. Daarna kwam het nieuws dat Sagan werd uitgesloten. "Peter Sagan is in toepassing van het reglement uitgesloten uit de Tour van 2017", aldus juryvoorzitter Philippe Mariën.



Sagan had maandag de derde etappe gewonnen in Longwy en was de topfavoriet voor de groene trui.