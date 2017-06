Van Avermaet:'Eerste kans in de derde rit'

Greg Van Avermaet (BMC) won in 2015 en 2016 een rit in de Tour de France. "Het doel dit jaar is hetzelfde", vertelde hij donderdag op een persmoment in Düsseldorf. "Mikken op ritwinst en daarnaast Richie Porte steunen in zijn strijd om het geel."

Van Avermaet start na deelnames in 2009, 2014, 2015 en 2016 in zijn vijfde Tour de France. Al twee keer won hij een rit en vorig jaar mocht hij ook drie dagen de gele trui dragen. Ook nu krijgt de Waaslander van zijn team carte blanche om te mikken op een ritzege, als enige van zijn team, want de anderen moeten kopman Porte aan het geel helpen.

"Ik krijg de vrijheid om mijn kans te gaan en die wil ik met beide handen grijpen. Er zijn enkele ritten die me moeten liggen. Ik zal natuurlijk niet de hele ploeg in steun krijgen, zoals in het voorjaar, ik zal een beetje meer mijn weg moeten zoeken, maar ik zal er in een paar ritten toch niet helemaal alleen voor staan."

"Het is leuk dat alle aandacht nu eens naar iemand anders gaat. In het voorjaar zijn alle ogen op mij gericht, nu draait het om Richie, ligt alle druk bij hem en dat is voor mij een welkome afwisseling. Richie heeft hier een goede kans en ik geloof in hem. Hij heeft dit jaar de beste kans ooit om de Tour te winnen."

"Mocht ik zelf mijn geld kunnen inzetten, dan zou ik op Richie spelen, heel zeker. Hij heeft de ervaring, heeft lessen getrokken uit fouten in het verleden en alles zit nu ook goed in het kopje. Hij heeft de stap gezet om leider te zijn en hij beseft ook zelf dat hij de Tour kan winnen."

"Het is de eerste keer dat we dit jaar samen rijden, maar dat geeft niet. We hebben veel contact via sms en hij heeft me gevolgd tijdens de klassiekers, ik sms ook wel eens als hij in Parijs-Nice, Romandië of de Dauphiné zit. Hij weet wat hij aan me heeft en hij heeft de capaciteiten om de Tour te winnen. Hij wordt graag gezien in de ploeg en we willen er alles aan doen om hem te helpen."

"Natuurlijk ben ik hier ook ambitieus, wil ik graag weer een rit winnen, al besef ik als geen ander hoe moeilijk dat is. Ik voel me sterk en ben klaar om hier opnieuw iets te tonen. Er zijn een paar ritten op mijn maat en daar hoor ik bij de wereldtop, maar ik moet het dan nog altijd afmaken en renners als Sagan en Degenkolb verslaan. Dat is niet zo simpel, maar ik heb het in mij om een rit te winnen. Mijn jaar is al geslaagd na die zeges in het voorjaar, maar ik blijf ambitieus. Ik wil een rit winnen in de Tour en ook het WK in Bergen heb ik aangevinkt."

"In deze Tour komt een eerste kans in de derde rit naar Longwy, dan is er ook nog de aankomst in Rodez (waar hij in 2015 won, nvdr). Dat zijn de eerste twee ritten die ik zo meteen kan opnoemen en daarna zien we wel hoe Richie in het klassement staat, want het hoofddoel blijft natuurlijk het geel pakken met hem en daar zal ik ook mijn steentje toe bijdragen."

"Ik zal niet de eerste zijn om bidons voor hem te gaan halen of hem uit de wind te zetten, maar ik zal hem ook wel bijstaan. Als ik mijn eigen kans ga, zal dat altijd een beetje met Richie in mijn achterhoofd zijn, we mogen geen tegenstrijdige belangen hebben. Ik houd rekening met hem en het grote doel van de ploeg."

Zelf denkt Van Avermaet niet aan het dragen van de gele trui. "Dat lijkt me niet reëel. Ik ga mijn best doen in de openingstijdrit, maar ik verwacht dat ik daar toch al redelijk veel tijd ga verliezen en daarna volgt al snel de rit naar La Planche des Belles Filles. Ik acht de kans op geel heel klein en ben daar ook niet mee bezig."