Lotto Soudal mikt op ritwinst met Greipel en resem vrijbuiters

Lotto Soudal heeft met André Greipel en Marcel Sieberg twee Duitse renners in de ploeg. "Het is voor ons wel fijn dat de Tour start in Düsseldorf", vertelde Greipel woensdag.

"Dat ons land het grootste wielerevent van het jaar naar hier wilde halen, is een signaal. Het is ook een teken van vertrouwen van ASO dat we hier mogen starten. Nu is het aan ons om het waar te maken", aldus Greipel.



De Belgische WorldTour-formatie mikt op een ritzege en liefst zelfs meerdere. "Vorig jaar wonnen we op de Mont Ventoux en op de Champs d'Elysees", aldus manager Marc Sergeant. "Twee topoverwinningen. We hebben dezelfde ambitie als andere jaren: mikken op ritzeges. André is daarvoor de man bij uitstek in de sprint, maar we hebben ook nog andere potentiële ritwinnaars in de ploeg."



Lotto Soudal heeft een ploeg voor de sprint en pakt daarnaast uit met een groep met vrijbuiters: Tiesj Benoot, Tim Wellens, Thomas De Gendt, Tony Gallopin en ook Adam Hansen kunnen hun kans gaan. Hansen is er voor de achttiende keer op rij bij in een grote ronde. Sinds de Ronde van Spanje van 2011 startte hij telkens in Giro, Tour en Vuelta. Hij reed die zeventien grote rondes op rij bovendien allemaal uit en hoopt dat record over drie weken in Parijs nog wat aan te dikken.



De afgelopen zes jaar pakte Greipel elf ritzeges in de Tour. Sinds 2008 heeft de Duitser in elke grote ronde waaraan hij deelnam telkens minstens één rit gewonnen, goed voor een totaal van 22 zeges. Daaraan wil "de Gorilla" graag een vervolg breien. "Ik wil hier een goede prestatie neerzetten, ik ben gemotiveerd, zoals altijd voor de Tour, maar nu misschien nog net dat tikkeltje extra door de start hier in Duitsland. Natuurlijk is die eerste rit van Düsseldorf naar Luik belangrijk. Normaal wordt het een sprint en er gaat veel druk van de ketel als je al meteen kan scoren bij de eerste kans. Vorig jaar moest ik wachten tot in Parijs, het zou leuk zijn als een overwinning nu wat sneller komt."