Jongste Italiaanse renner in de geschiedenis betrapt op doping

Koop of abonneer je nu op cycling.be magazine

Het julinummer van cycling.be magazine ligt nu in de winkel, met als leuk extraatje de GRATIS Tourgids (die ook apart verkrijgbaar is), met daarin niet alleen een analyse van elke Touretappe, maar ook interviews met Froome, Contador, Bardet, Kittel, Pauwels en Zabel, verkenningen van twee sleuteletappes, vijf opvallende deelnemers, de strijd om de bollen en om het groen, de Belgen en Nederlanders in de Tour én een kans om een Cannondale SuperSix Evo te winnen! In het reguliere nummer gaat Erwin Vervecken Fietsen Met Edward Theuns, praat Megan Guarnier over haar terugkeer, is Blaudzun onze Bekende Velofiel, ging onze vrouw de gloednieuwe Ridley Fenix SLX Disc testen in de 3 Ballons, leggen we uit hoe je schaafwonden verzorgt en hoe je jouw trainingszones bepaalt, ...