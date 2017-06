Bakelants mag Naesen vergezellen in de Tour

Jan Bakelants, de Luxemburger Ben Gastauer en de Fransman Cyril Gautier zijn de laatste drie namen in de negenkoppige selectie van AG2R-La Mondiale voor de Ronde van Frankrijk.

Eerder maakte AG2R met kersvers Belgisch kampioen Oliver Naesen, de Fransen Romain Bardet, Axel Domont, Pierre Latour en Alexis Vuillermoz en de Zwitser Mathias Frank al zes namen bekend. Voor de laatste drie plekken ging het tussen vier renners, de Fransman Samuel Dumoulin viel in extremis nog af en komt op de reservelijst.

De renners van AG2R zullen in de Tour volledig in functie van kopman Bardet rijden, de 26-jarige Fransman was vorig jaar nog tweede in de Tour.

Voor Bakelants wordt het de vijfde deelname. "Jan had fysieke problemen in het seizoensbegin, maar heeft hard gewerkt om zijn niveau van weleer te bereiken", vertelde ploegleider Vincent Lavenu.

De Tour 2017 start op 1 juli in Düsseldorf en eindigt drie weken later in Parijs.

Selectie: Romain Bardet (Fra), Jan Bakelants (Bel), Axel Domont (Fra), Ben Gastauer (Lux), Cyril Gautier (Fra), Mathias Frank (Zwi), Pierre Latour (Fra), Oliver Naesen (Bel), Alexis Vuillermoz (Fra).