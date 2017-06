Vanmarcke: 'Ontgoocheld maar ook trots'

Opnieuw net niet. Het is een verhaal dat Sep Vanmarcke al een tijdje achtervolgd. Ook zondag kwam hij net te kort in de strijd om de Belgische driekleur. Het bezorgde de renner van Cannondale een dubbel gevoel.

"Na alle problemen en tegenslag die ik dit jaar al heb gehad, zou ik trots en blij moeten zijn", zuchtte Vanmarcke. "Maar als je op een Belgisch kampioenschap nipt naast de overwinning grijpt, is het logisch dat de ontgoocheling heel groot is."





"Op honderd meter van de streep keek ik achterom en dacht ik dat de overwinning binnen was, dat maakt deze nederlaag nog pijnlijker. Ik geloofde erin, maar het mocht opnieuw niet zijn."





Ook Jasper Stuyven kon zijn ontgoocheling niet wegsteken. "Ik had niet mijn beste dag, maar ik had ook het gevoel dat de anderen er niet bovenuit staken. Iedereen stond in de finale op ontploffen. Jammer dat ik het niet heb kunnen afmaken. Het is al een tijdje geleden dat ik nog eens gewonnen heb."