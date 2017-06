Naesen: 'Hier heb ik heel jaar op gewacht' (VIDEO)

Video

Oliver Naesen glunderde op het podium, maar moest zich toch even in de arm knijpen. Eerste overwinning van het seizoen en meteen Belgisch kampioen. "De puzzelstukjes vielen eindelijk in elkaar."

Naesen liep in Antwerpen rond met een glimlach die de komende dagen niet van zijn gezicht zal verdwijnen. "Hier heb ik een heel jaar op gewacht", sprak de renner van AG2R-La Mondiale. "Mijn eerste zege van het seizoen en meteen Belgisch kampioen. Veel mooier kan het niet."



Een zege die Naesen niet gestolen heeft. Onder impuls van de 26-jarige West-Vlaming spatte in de finale de kopgroep van veertien uit elkaar. "Ik voelde me vandaag ook de sterkste. In de sprint wou ik eigenlijk uit het wiel van Stuyven komen, maar het was Vanmarcke die als eerste aanzette. Op het nippertje kon ik hem nog remonteren."



Met een paar centimeter verwees hij Vanmarcke naar de tweede plaats. "Onwezenlijk. Ik dacht de hele tijd dat ze me zouden zeggen dat ik toch niet gewonnen had, maar de puzzelstukjes zijn eindelijk in elkaar gevallen."



En nu? "Ik ben klaar voor de Tour. Mijn contract bij AG2R is nog niet aangepast, maar misschien is het nu wel een goed moment om daar eens over te praten."