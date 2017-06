Oliver Naesen jumpt naar Belgische titel

Oliver Naesen heeft zich in Antwerpen tot Belgisch kampioen gekroond. De kopman van AG2R haalde het in een millimetersprint van Sep Vanmarcke. Jasper Stuyven moest tevreden zijn met brons.

Lotto-Soudal probeerde van bij het begin de wedstrijd in handen te nemen. Thomas De Gendt dropte al in de eerste kilometers een bommetje, maar de aanvalskoning kon in Antwerpen zijn reputatie niet in de verf zetten. Niet veel later stapte de winnaar van de proloog in het Criterium du Dauphiné in overleg met de ploegleiding uit de wedstrijd.



Jürgen Roelandts volgde al snel het voorbeeld van De Gendt. Met succes. Na wat speldenprikjes van veldrijders Diether Sweeck en Eli Iserbyt muisde hij er met Jonas Rickaert en Kevyn Ista vanonder. In Tervuren 2015 zag Roelandts zijn aanvalslust beloond met een zilveren medaille, een bisnummer zat er in Antwerpen echter nooit in. Het leiderstrio verzamelde een maximale voorsprong van 7'30'', maar kon daarmee niemand verontrusten.



De hergroepering op 56 kilometer van de streep stak de wedstrijd helemaal in brand. Een tsunami aan aanvalspogingen volgde elkaar in sneltempo op. Jelle Wallays, Stijn Steels, Kris Boeckmans en titelverdediger Philippe Gilbert. Allemaal probeerden ze even aan de boom te schudden, maar het was een poging van Jens Keukeleire die de boel helemaal deed ontploffen.



De winnaar van de Baloise Belgium Tour kreeg dertien renners mee in zijn zog: Yves Lampaert, Tosh Van der Sande, Tim Wellens, Nathan Van Hooydonck, Oliver Naesen, Jasper Stuyven, Sep Vanmarcke, Preben Van Hecke, Jerôme Baugnies, Pieter Vanspeybrouck, Tim Merlier, Dimitri Peyskens en Kenneth Vanbilsen. Geen Gilbert en Van Avermaet dus. De olympische kampioen maakte nooit aanspraak op de Belgische titel.



Een versnelling van Naesen op de kasseien van de Waalse Kaai dunde de kopgroep verder uit. Na een zenuwslopende finale sprintte een kwintet voor de zege. Vanmarcke kon de overwinning ruiken, maar de West-Vlaming moest zich na een ultieme jump van Naesen op de streep toch nog gewonnen geven. Stuyven reed naar de bronzen medaille. Keukeleire en een verrassend sterke Van Hooydonck vervolledigden de top vijf.