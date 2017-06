Alle WorldTour-ploegen en... Tom Dumoulin in BinckBank Tour

Op maandag 7 augustus zullen in Breda alle ploegen van de UCI WordTour aan de start van de BinckBank Tour staan. Met Tom Dumoulin is ook de eerste grote naam van het deelnemersveld bekend!

De BinckBank Tour is de opvolger van de Eneco Tour, die de afgelopen twaalf jaar uitgroeide tot een van de grootste sportevenementen in België en Nederland. De ronde is de enige meerdaagse UCI WorldTour wielerwedstrijd in Nederland en België en vindt plaats van maandag 7 augustus t.e.m. zondag 13 augustus. Alle WorldTour ploegen doen aan het evenement mee.

Tom Dumoulin is de eerste grote naam die intussen definitief zijn deelname bevestigd heeft. De winnaar van de Giro is een vaste klant in de enige UCI WorldTour rittenwedstrijd in de lage landen. Hij stond al tweemaal op het podium: als 2e in 2013 (na winnaar Zdenek Stybar) en als 3e (en winnaar van de puntentrui) in 2014.

Rudi Kemna, ploegleider bij Team Sunweb: "De BinckBank Tour is een belangrijke wedstrijd voor ons en past met zijn gevarieerde parcours en etappes heel goed in het programma van Tom. Vanzelfsprekend willen wij ons tonen en is het voor Tom altijd bijzonder om door zijn eigen streek te koersen, voor zijn 'thuispubliek'".