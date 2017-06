Eddy Planckaert en Maarten Tjallingii ambassadeurs BinckBank Tour

Eddy Planckaert en Maarten Tjallingii zijn de komende drie jaar de vaste ambassadeurs van de BinckBank Tour, de UCI WorldTour wedstrijd door België en Nederland die van 7 tot en met 13 augustus wordt verreden..

De twee ex-topwielrenners worden het gezicht van de BinckBank Tour, de voormalige Eneco Tour. Ze trekken de komende maanden door het land met wielerclinics en -presentaties om extra aandacht te creëren voor de BinckBank Tour bij het publiek. Tijdens de wedstrijd in augustus zijn ze alom aanwezig: ze gaan met het publiek in gesprek en doen dagelijks verslag voor de BinckBank Tour kanalen in de vorm van columns en (video) analyses.

Eddy Planckaert (Nevele B, 1958) heeft onder meer etappezeges in de drie grote rondes op zijn palmares en won de groene trui (puntenklassement) in de Tour van 1988. In datzelfde jaar won hij ook al de Ronde van Vlaanderen, twee jaar later schreef hij ook Parijs-Roubaix bij op zijn palmares. Planckaert is in Vlaanderen ook een gewaardeerde wieleranalist die zijn ervaring en kennis combineert met een natuurlijke en sympathieke flair.

Maarten Tjallingii (Leeuwarden NL, 1977) was 19 jaar prof en ook erg succesvol in zowel rondes als eendagswedstrijden, zeker over kasseien. Hij reed twaalf grote rondes en in 2006 was hij de beste in de Ronde van België en de Ronde van Qinghai Lake. In de Giro d'Italia van 2016, met start in eigen land, kroonde hij zich tot meest aanvallende renner en veroverde in de etappe naar zijn woonplaats Arnhem de blauwe bergtrui, een mooi einde van zijn carrière.

De ambassadeurs beginnen aan hun taak met een heuse "proloog", begin volgende week. Ze bezoeken alvast een groot aantal start- en aankomstplaatsen van deze editie van de BinckBank Tour en overhandigen telkens de nieuwe groene leiderstrui aan de burgemeester.

Op maandag 26 juni trekt Maarten Tjallingii naar Venray (9u30), Sittard-Geleen (12u), Lanaken (14u30) en Riemst (16u). Op dinsdag bezoekt Eddy Planckaert Breda (8u45), Essen (11u45) en Geraardsbergen. Woensdag gaat Maarten in Voorburg langs (11u) en Eddy bezoekt nog Houffalize (datum nog te bevestigen).