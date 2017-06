BK Antwerpen en Belgian Cycling Championship Happening presenteren pittig parcours

Op 24 en 25 juni is Antwerpen het epicentrum van de Belgische wielerwereld. Op zondag 25 juni strijden de Belgische profs - mannen en vrouwen - voor de nationale driekleur op het BK, met start op de Grote Markt en aankomst op de Desguinlei. Daags voordien is het aan de wielertoeristen. Zij hebben rendez-vous aan het Havenhuis voor de Belgian Cycling Championship Happening. Zowel de profs als de wielertoeristen wacht een prachtig en verrassend pittig parcours!

11 jaar na het memorabele BK van 2006 is Antwerpen opnieuw gaststad voor de Belgische titelstrijd. In echt hondenweer verraste Niko Eeckhout toen in een sprint op de Amerikalei Philippe Gilbert en Tom Boonen. Eeckhout en Boonen zijn inmiddels gestopt met koersen, Gilbert is titelverdediger en is één van de topfavorieten om zichzelf op te volgen op 25 juni.



Anno 2017 ziet het parcours er helemaal anders uit, maar simpel zal het andermaal niet zijn. Een vlak stadsparcours wordt meestal onderschat. De combinatie van hoge snelheid en veel bochten sloopt de renners. Een massasprint kan altijd, maar is verre van evident.



De start van het Belgisch kampioenschap is op de Grote Markt. De dames beginnen om 8u 's morgens aan hun tocht van 6x17 km die hen doorheen de districten Antwerpen, Hoboken en Wilrijk zal leiden. De mannen starten om 11u45 en rijden 14 rondes, goed voor in totaal 238 km. De finish ligt in Antwerpen Zuid op de Desguinlei.



Wat zijn de ijkpunten op het parcours? De renners rijden langs bekende 'landmarks' als het Olympisch Zwembad Wezenberg, het Schoonselhof en het Justitiepaleis. Bergjes zijn er niet in Antwerpen, kasseien wel! De D'Herbouvillekaai is de eerste van twee kasseizones en is exact een kilometer lang. De tweede portie kasseien volgt een eindje verderop op de Waalse Kaai en is ongeveer half zo lang. Vanaf daar is het nog hooguit 2 à 3 km tot de finish.



FANBELEVING STAAT CENTRAAL



Het BK in Antwerpen wordt meer dan ooit het BK voor de fans. Zo komt er een Lotto fanzone op de Gedempte Zuiderdokken. Dit wordt de grootste fanzone op het parcours en ligt ter hoogte van de Waalse Kaai. Alle wielerfans zijn er van harte welkom, bovendien is de inkom gratis. Lotto is gastheer van deze fanzone en zal er wielerclubs en de 'Captains of Cycling' ontvangen. De organisatie voorziet een videowall met live-uitzending en de nodige cateringfaciliteiten.



Aan de aankomstzone op de Desguinlei wordt er een grote vipzone én publiekszone voorzien. Ook hier kan je dankzij 2 grote videowalls het koersverloop op de voet volgen. Heel de dag door is er animatie voorzien. Supporters kunnen een ritje maken op de spacebikes, kinderen mogen zich uitleven op de springkastelen en een fanfare zorgt voor een muzikale noot.



Zondag 25 juni 2017:

Belgisch kampioenschap wielrennen

Start: Grote Markt, Antwperen (8u: vrouwen; 11u45: mannen)

Aankomst: Desguinlei, Antwerpen (+/- 11u vrouwen; +/- 17u30 mannen)



WIELERTOERISTEN VERKENNEN 'HOGE NOORDEN'



Het Havenhuis, een andere schitterende Antwerpse landmark, is op zaterdag 24 juni de pleisterplaats voor de Belgian Cycling Championship Happening. Wielertoeristen mogen hun fiets opblinken voor een tocht van 55, 90 of 120 km richting 'hoge noorden'. Een vlak parcours? Ja, maar wel eentje in een verrassend decor!



Over de grens met Nederland wordt het een gevecht met de wind op de epische Oesterdam. Via de polders passeert het parcours het maritieme Tholen richting Huijbergen om nadien - opnieuw op Belgische bodem - langsheen de zandduinen de Kalmthoutse Heide in te rijden. Via Stabroek komen de wielertoeristen opnieuw de Antwerpse Haven binnen. Tussen de containers en kranen door ontdek je een ander - nog meer onbekend - terrein van de Port of Antwerp. Tijdens de week is het hier een komen en gaan van vrachtwagens, maar in het weekend kan je op deze verlaten site in alle rust genieten van een apart decor. In de verte duikt opnieuw het blinkende Havenhuis op, waar de finish is.



Online inschrijven voor deze bijzondere cyclo kan nog tot en met vrijdag 23 juni. Op zaterdag 24 juni is het ook mogelijk om ter plaatse aan het Havenhuis nog in te schrijven.



Zaterdag 24 juni 2017:

Belgian Cycling Championship Happening

Start en aankomst: Zaha Hadidplein (aan het Havenhuis), Antwerpen

Afstanden: 55, 90 en 120 kilometer





HET BK IN DE DISTRICTEN



Rik Van Linden-fandorp in Wilrijk



In Wilrijk kunnen supporters terecht in het Rik Van Linden-fandorp in de Valaardreef, aan de sporterreinen van voetbalclub Valaarhof en basketteam Red Vic. Ze kunnen er de wedstrijd volgen op groot scherm, maar genieten er ook van kinderanimatie en tussen het supporteren terecht bij verschillende drank- en snackkraampjes. "Maar er is meer", vertelt Wilrijks districtsschepen voor sport Robert Moens. "In de cafetaria van sporthal Red Vic staat die dag een bijzondere tentoonstelling over de geschiedenis van de wielersport in Wilrijk."



"We blikken uiteraard terug op onze grote jaarmarktprijs met de legendarische passages van Coppi in 1959 en Eddy Merckx in 1973, waar vele Wilrijkenaars nu nog over praten. Maar ook Wilrijkse toppers als Rik Van Linden, Frans Aerenhouts en de wielerfamilie Druyts komen er aan bod. Deze tentoonstelling werd mogelijk gemaakt door Jef Verstappen, die de Wilrijkse sportgeschiedenis archiveerde, en het indrukwekkende beeldarchief van Willy Bellemans."



Een belangrijk deel van de tentoonstelling is dus gewijd aan Rik Van Linden. Deze inwoner van het Valaar won talrijke massasprints in de grote rondes en behaalde zelfs de groene trui in de Tour. Rik Van Linden zal ook zelf aanwezig zijn in het fandorp. Op het grote podium wordt hij geïnterviewd over zijn carrière. Ook andere wielertoppers zullen aanwezig zijn, zoals de laatste Belgische Giro-winnaar Johan De Muynck, Parijs-Roubaixwinnaar Roger Rosiers, Olympisch pistekampioen Roger Ilegems en René Dillen, de Wilrijkse meesterknecht van Lucien Van Impe. Ook zij worden gehuldigd in het Wilrijkse supportersdorp aan de Valaardreef.



Praktisch

zondag 25 juni 2016 van 10 tot 19 uur

tentoonstelling in de kantine van Red Vic



WTC Twintigachttien met ondersteuning van district Antwerpen aan de Pacificatiestraat



In de Pacificatiestraat (tussen Gijzelaarstraat en Emiel Banningstraat) richt de plaatselijke wielertoeristenclub 'WTC twintigachttien' met ondersteuning van district Antwerpen een animatiezone in tijdens het BK wielrennen. Van 12 tot 20 uur valt er heel wat te beleven. Zo kunnen bezoekers koers kijken op een groot scherm, maar ook zelf een wedstrijdje gaan fietsen op de rollen. Wie zijn fiets wil laten graveren of een technisch onderhoud wil laten doen kan terecht bij de fietsenstand. De kinderen kunnen zich uitleven op het springkasteel en met de reuzenspelen en kunnen zich laten schminken aan de schminkstand. Wie van al dat supporteren honger heeft gekregen, kan aanschuiven op de buurtbarbecue.



Slim naar het BK wielrennen



Tijdens de wedstrijd zullen de straten die deel uitmaken van het parcours of daar op uit komen parkeervrij en afgesloten zijn voor het verkeer. Bovendien zijn in op verschillende plaatsen wegenwerken aan de gang. Toeschouwers wordt ten zeerste afgeraden om met de auto naar het evenement te komen, maar wel met de fiets of het openbaar vervoer. Wie toch met de auto komt, kan best zijn wagen parkeren op één van de Park & Rides aan de rand van de stad en verder gaan met het openbaar vervoer.