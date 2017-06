Sagan zorgt voor historische prestatie in Zwitserland

Peter Sagan heeft de vijfde rit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De wereldkampioen presteerde het zo om zeven jaar op rij een rit te winnen in Zwitserland.

Een kopgroep van vijf met onder meer Jelle Wallays maakte op het 222 kilometer lange parcours van Bex naar Cevio, met in het midden twee pittige cols, de vlucht van de dag uit. Het peloton behield steeds de controle. Jesper Asselman en Benjamin King hielden het wel lang uit, maar op 5 km van het einde was hun liedje uit.

Zoals verwacht werd het een pelotonsprint en daarin was Peter Sagan met grote overmacht de beste, goed voor zijn vijfde zege van het seizoen. De Zwitser Michael Albasini werd tweede, de Italiaan Matteo Trentin derde.

TITELVERDEDIGER VALT WEG

In het klassement verandert er weinig. Damiano Caruso blijft leider. De 29-jarige Italiaan van BMC heeft 16 seconden voor op de Nederlander Steven Kruijswijk en 25 op zijn landgenoot Domenico Pozzovivo. De Colombiaan Miguel Angel Lopez, eindwinnaar in 2016, ging in de afdaling tegen de grond en moest de wedstrijd verlaten. Hij werd voor onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht. Lopez stond tiende in het algemeen klassement.