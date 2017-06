Rohan Dennis wint proloog Ronde van Zwitserland

De openingsproloog in de Ronde van Zwitserland (WT) werd zaterdag een prooi voor Rohan Dennis (BMC). De Australische kampioen tijdrijden was over zes kilometer acht seconden sneller dan de Zwitserse thuisrijder Stefan Küng (BMC). Matthias Brändle (Trek-Segafredo) werd derde op negen seconden.

De 81ste Ronde van Zwitserland ging van start met een vlakke proloog van zes kilometer in Cham en het was de Ier Ryan Mullen (Cannondale-Drapac) die met 6:37 de eerste richttijd neerzette. En de chrono van de 22-jarige Ier bleek een prima tijd. Renner na renner beet zijn tanden stuk op Mullen, die in 2014 op het WK in Ponferrada zilver won in de tijdrit bij de beloften. De Nederlander Steven Lammertink (Katusha-Alpecin) strandde op één seconde, de Amerikaan Tejay van Garderen (BMC) was twee seconden trager.



Het was wachten op de echt grote kanonnen voor een nieuwe besttijd. De eerste die onder de tijd van Mullen dook was Dennis. De Australische kampioen tijdrijden klokte af in 6:24 en was zo maar liefst dertien seconden sneller dan Mullen. Niet veel later stormde ook Tom Dumoulin (Sunweb) over de finish, maar de Nederlandse Girowinnaar strandde op negen seconden en zag ook nog zijn ploegmaat Michael Matthews (vierde), Brändle en Küng voor hem eindigen.



Niemand kwam nog in de buurt van de tijd van Dennis, die met en gemiddelde van 56,16 kilometer per uur voor een record in de Ronde van Zwitserland zorgde. Ook op dag twee houdt het peloton nog halt in Cham voor een 173 kilometer lang veredeld criterium. Met vier lange lussen met telkens dezelfde klim van tweede categorie is het afwachten of de sprinters aan boord kunnen blijven of niet.