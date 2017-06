'La Machine' doet er nog een jaartje bij

De Fransman Sylvain Chavanel blijft ook volgend seizoen actief in het wielerpeloton. Dat maakte zijn team Direct Energie donderdag bekend op de teamwebsite. De 37-jarige Chavanel is al beroepsrenner sinds 2000.

"Sylvain is een kind van het huis en we hebben gezien wat hij het team allemaal heeft bijgebracht sinds zijn terugkeer in 2016", verklaarde ploegleider Jean-René Bernaudeau. "Zijn enthousiasme, koersintelligentie, panache en trainingsdiscipline zijn een voorbeeld voor de jeugd. Om hem ook in 2018 binnen onze rangen te hebben, zal enorm waardevol zijn. We mogen onszelf in de handen wrijven!"



Chavanel begon in 2000 aan zijn professionele wielercarrière bij Direct Energie, dat toen nog Bonjour heette. Nadien maakte Chavanel de overstap naar hoger aangeschreven ploegen als Cofidis (2005-2008), Quick-Step (2009-2013) en IAM Cycling (2014-2015). "La Machine" staat in het peloton bekend als een hardrijder en werd onder andere zes keer Frans kampioen tijdrijden, waarmee hij de recordhouder is. In 2011 werd hij voor de eerste en voorlopig ook laatste keer Frans kampioen op de weg.