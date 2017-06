Winst voor Bouwman, De Gendt blijft leider

De Nederlander Koen Bouwman (LottoNL-Jumbo) heeft dinsdag de derde rit in het Criterium du Dauphiné (WorldTour) gewonnen. Hij haalde het in een sprint met vijf van de Litouwer Evaldas Siskevicius (Marseille Provence KTM). Onze landgenoot Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert) werd derde. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) blijft leider.

Zes vluchters kleurden de derde etappe van Le Chambon-sur-Lignon naar Tullins. Daarbij twee koppels: Koen Bouwman en Alexey Vermeulen van LottoNL-Jumbo en Quentin Pacher en Edvaldas Siskevicius van Delko Marseille Provence KTM. Backaert en Bryan Nauleau (Direct Energie) vervolledigden de kopgroep. De zes avonturiers verzamelden een maximale voorsprong van om en bij de zes minuten. Op de drie cols van vierde en eentje van derde categorie kwam Bouwman als eerste boven, maar genoeg punten verzamelen om de bollentrui af te snoepen van De Gendt lukte niet.



Het peloton, aangevoerd door sprintersploegen FDJ en Cofidis, leek de situatie prima onder controle te hebben en de rit leek af te stevenen op de vooraf aangekondigde massasprint, maar dat was zonder de zes vluchters gerekend. Het zestal verdeelde de krachten prima, draaide uitstekend rond en had op tien kilometer van de finish nog een bonus van ruim een minuut.



En dat bleek meer dan genoeg om voor de zege te strijden. Aangevallen werd er niet meer in de slotkilometers en in een sprint met zes maakte Bouwman het overtuigend af, voor Siskevicius en Backaert. Kort daarachter won Arnaud Démare (FDJ), maandag nog winnaar, de pelotonsprint om de zevende plaats. Thomas De Gendt start woensdag als leider aan de individuele tijdrit van 23,5 kilometer.