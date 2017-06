Team Belgium, Benoot, Van Aert en Van der Poel in Euro Shop Elfstedenronde

Met liefst 15 kasseistroken belooft de Euro Shop Elfstedenronde op zondag 18 juni een koers voor ware flandriens te worden. Aan kandidaat-winnaars geen gebrek. De Euro Shop Elfstedenronde verwelkomt onder andere Tiesj Benoot, Wout Van Aert, Mathieu Van der Poel, Jens Keukeleire en Oliver Naesen.

Keukeleire en Naesen zullen net als tijdens de Baloise Belgium Tour niet voor hun merkteam uitkomen, maar in het shirt van de nationale ploeg rijden. Met Edward Theuns krijgen ze er in de Euro Shop Elfstedenronde nog een derde straffe ploegmaat bij. Ook Gijs Van Hoecke en beloften Franklin Six en Gerben Thijssen krijgen een plaats in de gelegenheidsploeg die geleid zal worden door bondscoach Kevin De Weert. In de Baloise Belgium Tour ging de eindzege naar Keukeleire, dus er zal ook in de Euro Shop Elfstedenronde rekening gehouden moeten worden met Team Belgium! Keukeleire, Naesen en Theuns zijn alle drie specialisten in het kasseiwerk.

NIEUW DUEL DER CROSSERS

Dat geldt ook voor Mathieu Van der Poel, die vorige maand op indrukwekkende wijze de kasseirit in de Baloise Belgium Tour won. Intussen werd de Nederlandse alleskunner van Beobank-Corendon ook nog tweede in de wereldbeker mountainbike in het Duitse Albstadt en won hij twee ritten en het eindklassement in de Franse rittenkoers Boucles de la Mayenne.

Wie Mathieu Van der Poel zegt, zegt Wout Van Aert. Ook de tweevoudige wereldkampioen veldrijden zal op 18 juni in Brugge aan de start van de Euro Shop Elfstedenronde staan. De kopman van Veranda's Willems-Crelan werd derde in de kasseirit en derde in de tijdrit van de Baloise Belgium Tour en legde afgelopen weekend beslag op de tweede plaats in het Dernycriterium van Deurne. Met Stijn Devolder - tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen en drievoudig Belgisch kampioen - krijgt Van Aert in de Euro Shop Elfstedenronde een ervaren loods aan zijn zijde. Ook Timothy Dupont, de zegekoning van 2016, is een troefkaart bij Veranda's Willems-Crelan.

OOK NEDERLANDS NATIONAAL TEAM

Bij Lotto Soudal is Tiesj Benoot de kopman. De nog altijd maar 23-jarige Gentenaar debuteerde twee jaar geleden met een vijfde plaats in de Ronde van Vlaanderen en bevestigde nadien met tal van ereplaatsen in heel uiteenlopende wedstrijden. Benoot jaagt nog altijd zijn eerste profzege na. Wie weet lukt het in de Euro Shop Elfstedenronde? Benoot zal in Brugge de steun krijgen van onder andere Jelle Vanendert, Kris Boeckmans en Sean De Bie.

Wanty-Groupe Gobert rekent in de Euro Shop Elfstedenronde op Guillaume Van Keirsbulck, dit voorjaar de winnaar van Le Samyn, een koers met ook heel wat kasseistroken. WB-Veranclassic-Aqua Protect pakt uit met Maxime Vantomme (ook een ex-winnaar van Le Samyn), de snelle Roy Jans (winnaar van de Sluitingsprijs vorig jaar) en Lawrence Naesen, de broer van Oliver. Sport Vlaanderen-Baloise komt met een ploeg youngsters aan de start, geleid door ervaren rot Kenny De Ketele.

De andere ploegen die een startbewijs gekregen hebben voor de van de UCI Europe Tour (categorie 1.1.) deel uitmakende Euro Shop Elfstedenronde zijn AC Sparta Praha, Cibel-Cebon, Leopard Pro Cycling, Marlux-Napoleon Games, Metec-TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel, Pauwels Sauzen-Vastgoedservice Continental Team, Start-Vaxes Cycling Team, Tarteletto-Isorex, Team Differdange-Losch en een Nederlands nationaal team met onder andere Jetse Bol en Jens Mouris.

LIVE OP TV

De eerste Elfstedenronde werd in 1943 gereden. De koers groeide in de jaren '50 en '60 uit tot een begrip in West-Vlaanderen en ver daarbuiten, maar verdween halfweg de jaren '70 van de kalender. Na een korte heropflakkering eind jaren '80 viel in 1989 het doek over de Elfstedenronde... maar anno 2017 is de koers dankzij de Stad Brugge en organisator Golazo sports opnieuw springlevend! Het startschot voor de Euro Shop Elfstedenronde weerklinkt op zondag 18 juni om 10u15 op de Markt in Brugge, de aankomst op de Buitenkruisvest in Brugge wordt omstreeks 15u30 verwacht. Vanaf 13u30 is de koers live te volgen op Sporza met commentaar van Bruggeling Renaat Schotte.

RETROKOERS & ELFSTEDENRONDE CYCLO

Op zondag, meteen na de start van de profs, is er ook nog een retrokoers voor wielertoeristen met een fiets van voor 1987. Er kunnen in totaal 50 retrofietsers deelnemen en er zijn nog maar enkele plaatsen vrij. Snel zijn is de boodschap! Daags voordien komen de 'moderne' wielertoeristen aan hun trekken in Brugge. Op de Elfstedenronde Cyclo kunnen de wielerliefhebbers zich uitleven op quasi hetzelfde parcours als de profs. Er is keuze uit tochten van 35, 63 en 143 km. Start- en aankomst zijn aan het Boudewijn Seapark. Online inschrijven kan nog tot en met 16 juni. Radio 2 zorgt op zaterdag 17 juni heel de dag voor animatie en zendt live uit vanuit het Boudewijn Seapark.