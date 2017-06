Geen maat op Démare, De Gendt blijft leider

Arnaud Démare heeft de tweede rit in de Dauphiné gewonnen. In de spurt was hij sneller dan iedereen. Thomas De Gendt, winnaar van de openingsrit, behoudt de leiderstrui.

Na 171 kilometer tussen Saint-Chamond en Arlanc haalde Démare het na een massaspurt voor de Noor Alexander Kristoff. Met Nacer Bouhanni stond er nog een Fransman op het podium. De top vijf werd vervolledigd door de Italiaan Sony Colbrelli en de Duitser Phil Bauhaus.



In de tweede etappe ging het meteen bergop. Op de Côte de Croix Blanche, een klimmetje van 4,6 kilometer aan 4,1 procent, kozen vier renners al snel het hazenpad. Koen Bouwman, Nathan Brown, Romain Combaud en Mickaël Delage waren de namen, maar die laatste liet zich even later weer uitzakken richting peloton.



Na 70 kilometer volgden drie cols elkaar in sneltempo op. Op de Col de Verrières-en-Forez, 9 kilometer aan 4,8 procent gemiddeld, bedroeg de voorsprong van de koplopers bijna vier minuten. Dat was het sein voor Astana om een flinke snok aan het peloton te geven. Het gat met de vluchters slonk zienderogen en Aleksej Lutsenko deed het plan van Astana uit de doeken door de sprong naar de drie leiders te maken. Plan geslaagd en het was Lotto Soudal, voor leider De Gendt, dat de controle in het peloton weer overnam.



In gestrekte draf ging het richting Arlanc, waar nog enkele plaatselijke ronden werden afgewerkt. Op 30 kilometer van de finish naderde het peloton tot 40 seconden en Lutsenko besloot zijn medevluchters overboord te gooien. De Kazach ging solo verder, maar bleek uiteindelijk een vogel voor de kat. In de straten van Arlanc werd zoals verwacht gesprint voor de zege en het was Démare die het haalde voor Kristoff en Bouhanni. Eerste Belg was Pieter Vanspeybrouck (Wanty-Groupe Gobert) op de twaalfde plaats.



Dinsdag trekt het peloton van Le Chambon-sur-Lignon naar Tullins voor een gelijkaardige etappe met opnieuw enkele klimmetjes van lagere categorieën. Geletruidrager De Gendt start met een voorsprong van 48 seconden op de Fransman Axel Domont.