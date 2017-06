Van der Poel slaat dubbelslag in Boucles de la Mayenne

Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon) heeft zaterdag de derde rit in de Boucles de la Mayenne (cat. 2.1) gewonnen. De 22-jarige Nederlander toonde zich na 179 kilometer van Chantrigné naar Hamber de sterkste, voor de Italiaan Andrea Vendrame en de Fransman Clément Venturini. Hij neemt ook de leiderstrui over van Johan Le Bon, die de proloog en eerste rit won, en heeft nu één seconde voorsprong op de Fransman. Venturini is op negen seconden derde.

De vroege vlucht kwam na twintig kilometer op naam van zes renners: Martin Laas, Pirmin Lang, David van der Poel, Leon Rohde, Lluis Mas Bonet en Gediminas Bagdonas. Maximaal reden de zes een voorsprong van vier minuten bij elkaar, waarna FDJ het welletjes vond. In de slotfase, over een glooiend parkoers, zetten Yann Guyot, Jérémy Cornu, Maxime Daniel en Hugo Houle nog een tegenaanval op en moest het peloton een tandje bijsteken om hen in het vizier te houden.





Op het lokale circuit en bij de derde beklimming van de Montaigu zakte het verschil tussen groep één en het peloton onder de minuut, maar het zou toch tot op anderhalve kilometer van de streep duren vooraleer de laatste vluchters bij de lurven werden gevat. Vendrame zette de sprint van ver aan, maar nog werd bijgebeend door Van der Poel. Omdat het peloton op het eind in stukken en brokken lag, vielen enkele kleine tijdsverschillen te noteren en werd Van der Poel de nieuwe leider.