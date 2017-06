Team Sky in het wit door Frankrijk

Team Sky zal tijdens de Ronde van Frankrijk, die van 1 tot 23 juli wordt gerreden, het traditionele zwarte truitje inruilen voor een wit shirt. Dat heeft de Britse wielerformatie rond drievoudig Tourwinnaar Chris Froome aangekondigd.

"We kunnen niet wachten om deze truitjes te dragen. Tijdens het ontwerp hebben we meerdere kleuren uitgetest, maar we waren allemaal weg van de witte variant. De renners zijn er dol op", kondigde ploegleider Dave Brailsford aan. De Britse topploeg reed de afgelopen jaren rond in zwarte tenues, met blauwe en witte accenten.



Op de achterkant van het shirt loopt in de lengte een blauwe lijn waarop enkele fans hun naam kunnen laten drukken. De truitjes met de namen van geselecteerde supporters worden gedragen tijdens de ploegvoorstelling op 29 juni. "Op die manier willen we onze supporters bedanken voor hun steun", verklaarde Froome, die voor zijn derde opeenvolgende eindzege gaat in de Tour.



De Ronde van Frankrijk gaat op 1 juli van start in het Duitse Düsseldorf en eindigt 22 dagen later in Parijs.

We?re delighted to reveal our special white jersey edition of our @CastelliCycling kit for the Tour de France!



📝 > https://t.co/2jvYrpcSvq pic.twitter.com/IQ0kIP6qwR — Team Sky 🚲 (@TeamSky) 1 juni 2017