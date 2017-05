Keukeleire: 'Een van de mooiste weken van mijn leven' (VIDEO)

Jens Keukeleire volgt Dries Devenyns op als eindwinnaar van de Baloise Belgium Tour. Hij legde de basis voor zijn overwinning in een lange ontsnapping in de Ardennenrit en maakte het zondag af in de Gouden Kilometer.

"Eigenlijk had ik zaterdag die trui al moeten veroveren", verraste Keukeire. "In de finale heb ik een paar foutjes gemaakt. Zo dacht ik dat er nog een lastige klim in de laatste kilometers lag. Anders had ik misschien nog naar Lammertink en Guerreiro kunnen rijden. De sprint had dan voor mij geen probleem mogen zijn."



TACTISCH PLAN PERFECT UITGEVOERD



Keukeleire en Team Belgium zetten dat 'foutje' zondag knap recht. "De ploeg heeft het tactische plannetje tot in de perfectie uitgevoerd door de vroege vlucht te controleren. Nadat ik in de Gouden Kilometer dan ook nog de eerste sprint won, groeide het vertrouwen. Al werd het nadien nog even spannend toen ik alleen in een groepje met vier renners van Quick Step Floors belandde. Rémi Cavagna gedroeg zich echter heel zenuwachtig en in het peloton leverde Maarten Wynants nog maar eens fantastisch werk af."



In de slotfase was er nog even paniek toen Keukeleire tegen de vlakte ging. "Ik wou nog iets speciaals doen", zei de Bruggeling lachend. "Zo kon ik in mijn eentje over de streep rijden. Neen, het was wel even schrikken, maar Kevin (De Weert, red.) heeft me via de radio snel gerustgesteld."



Voor Keukeleire is het zijn eerste zege sinds zijn ritzege in de Vuelta vorige zomer. "Beide overwinningen tonen mijn kwaliteiten. Deze eindzege in de Baloise Belgium Tour is een goede indicator voor mijn veelzijdigheid. Ik ben niet top in één ding, maar wel goed in alles. Ik had me vooraf ingesteld op een goed eindklassement, maar voor de eindzege moest alles toch een beetje meezitten. Dit is een van de mooiste weken van mijn leven. Het volgende doel? Een klassieker winnen."



LOF VOOR GOUDEN KILOMETER



Keukeleire dankte zijn eindzege aan de Gouden Kilometer. "Van mij mogen ze dit concept zeker uitbreiden, het geeft de wedstrijd wat extra pigment. Zeker vandaag in de laatste etappe. Als ploeg zaten we de hele etappe met die kilometer in ons hoofd. Het is ook een inspanning die niet onderschat mag worden. Drie keer sprinten in één kilometer, dat is verdomd zwaar."