Cavagna is de nieuwe leider: 'Bang van de Gouden Kilometer' (VIDEO)

Rémi Cavagna (21) is na de Ardennenrit de nieuwe leider in de Baloise Belgium Tour. De jonge Fransman van Quick Step Floors heeft in het algemeen klassement één seconde voorsprong op Jens Keukeleire.

Cavagna maakte vroeg in de etappe deel uit van het tactische plannetje van Quick Step Floors. Samen met ploegmaat Petr Vakoc ging hij mee in de vroege vlucht met twaalf renners.



De Tsjech moest onderweg de rol lossen, maar Cavagna hield stand tot aan de streep. In het zog van Keukeleire reed hij naar de vierde plaats. Voldoende om de leiderstrui over te nemen van Wout Van Aert. In het algemeen klassement houdt hij één seconde over op Keukeleire.



"Ik heb mezelf vandaag toch verrast", sprak Cavagna. "Dit was een hele zware etappe. Vergeet niet dat ik een tijdrijder ben en geen klimmer. In de slotfase heb ik samen met Jens nog geprobeerd om terug naar de koplopers te rijden, maar ze waren te sterk."



Hoe gaat Cavagna zondag zijn eerste plaats verdedigen? "Dat moeten we met de ploeg nog bespreken. Eén seconde is niet veel. (lacht) Hopelijk is Jens Keukeleire geen goede sprinter. Al heb ik vooral schrik van die Gouden Kilometer. We staan nog met vier renners dichtbij elkaar en in die kilometer kan er heel veel gebeuren."